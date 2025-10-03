FINISHING FIRST 2025: »Innovation ahead»

Eröffnet wurde das Event durch Hideharu Hori, CEO der japanischen Muttergesellschaft, Horizon Inc., und Horizon GmbH Geschäftsführer, Timm Edelhoff, der betonte: »FINISHING FIRST bedeutet nicht nur, immer einen Schritt voraus zu sein, sondern auch den höchsten Anspruch an Qualität, Innovation und Service zu stellen.« FINISHING FIRST gilt als Branchentreffpunkt, der für Innovation, Vernetzung – sowohl auf technischer als auch auf persönlicher Ebene steht.

Neben einem starken Fokus auf Networking standen auch in diesem Jahr Gastredner mit spannenden Impulsen auf der Agenda: Während Dr.-Ing. Ralph Dittmann (WKS Gruppe), den Wandel von der Großauflage zum individualisierten Produkt beleuchtete, thematisierte Frank Büser (Bertelsmann SE & Co. KGaA), wie aktives Risikomanagement die Resilienz von Unternehmen stärkt. Nachmittags rückte das Thema Automatisierung in den Fokus: Frank Siegel (Obility), Karsten Schwarze (Impressed) und Ambjörn Breuer (Horizon) machten gemeinsam das Thema Digitalisierung in der Druckindustrie erlebbar. Vom Webshop bis zur Weiterverarbeitung zeigten sie, wie sich Aufträge dank durchgängiger Workflows mit deutlich geringerem Aufwand, höherer Geschwindigkeit und mehr Transparenz abwickeln lassen.

Technische Highlights und Premieren

Darüber hinaus standen zahlreiche Maschinen-Demonstrationen im Mittelpunkt des Events. Bei einer Live-Schaltung zur Muttergesellschaft nach Japan gewährte Horizon erste Einblicke in eine Falzmaschine für den Formatbereich B1 und einen Großformat-Klebebinder.

Der iCE StitchLiner Mark V ermöglicht die Inline-Fertigung von rückstichgehefteten Broschüren in Verbindung mit Highspeed-Inkjet-Drucksystemen oder Abrollern und Querschneidern – bei »FINISHING FIRST« in Kooperation mit Hunkeler. In Kombination mit dem Highspeed Sheet Feeder HSF-50 verarbeitet das System nicht nur Rollen-, sondern auch Bogenware.

BBS-56 Pflugfalz-Buchblocksystem

Das während der letzten FINISHING FIRST vorgestellte BBS-56 Pflugfalz-Buchblocksystem für kleine und mittlere Auflagen wurde kontinuierlich weiterentwickelt und vor allem im Bereich der Sensoren, des Papierlaufs und der Bedienerfreundlichkeit optimiert. Als Teil des Smart Binding Systems mit Klebebinder BQ-500 und Dreimesser-Vollautomat HT-1000V leistet es einen wichtigen Beitrag zur vollautomatischen, variablen Buchproduktion. Das BBS-56 passt die Abwickelgeschwindigkeit automatisch je nach Buchdicke an und gewährleistet so eine stabile und effiziente Verarbeitung häufig wechselnder Jobs in kleinen Auflagen.

Effiziente Mailingproduktion

Horizon präsentierte erstmals die Inline-Anbindung der rotativen Stanzmaschine RD-N4055DM an die Falzmaschine AFV-566SF zur effizienten Produktion von Mailings, Einladungskarten und vielem mehr. Ebenfalls mit dabei: AFV-566SF inline angebunden an Abroller und Guillotine-Schneider von Tecnau zur Mailingproduktion mit vollautomatischen Jobwechseln von der Rolle.

Einsatz von Robotik

Der Einsatz von Robotik rundete die gezeigten automatisierten Produktionsprozesse ab, um gerade bei wiederholbaren, körperlich schweren Tätigkeiten Entlastung für Maschinenbediener zu schaffen und die Abläufe möglichst effizient zu gestalten. Allen voran: ein neuer Palettierroboter, der in enger Zusammenarbeit mit Unchained Robotics auf die Bedürfnisse von Druckereien abgestimmt wurde. Die von der Falzmaschine AFC-746F gefalzten Signaturen werden schonend mit einem neuentwickelten Greifer aufgenommen und sicher auf der Palette positioniert – bereit zum Transport mittels AGV zum nächsten Verarbeitungsschritt. Die einzelnen Lagen lassen sich durch Zwischenlagen trennen. Durch die modulare Bauweise ist der Roboterarm flexibel hinter sämtlichen Anlagen, egal ob Sammelhefter oder Falzmaschine, einsetzbar.

»More Innovations ahead«

Mit FINISHING FIRST 2025 hat Horizon erneut eindrucksvoll gezeigt, wie innovative Technologien, Automatisierung und enge Partnerschaften die Druckweiterverarbeitung auf das nächste Level heben. Die nächste Edition des Brachenevents ist für 2027 geplant.

