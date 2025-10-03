SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Aktuell

FINISHING FIRST 2025: »Innovation ahead»

Am 24. und 25. September 2025 lud die Horizon GmbH zum internationalen Branchentreff »FINISHING FIRST« nach Quickborn. Unter dem Motto »Innovation ahead« erlebten rund 200 Besucher*innen aus 23 Nationen zwei abwechslungsreiche Tage voller Fachwissen, Networking, Inspiration und technischer Highlights. Zusammen mit über 30 Partnerunternehmen aus den Bereichen Druckmaschinen, Papier, Software und vielen mehr präsentierte Horizon Neuheiten und Anwendungen für effiziente, vernetzte und zukunftsorientierte Produktionsprozesse.

© Horizon GmbH

Eröffnet wurde das Event durch Hideharu Hori, CEO der japanischen Muttergesellschaft, Horizon Inc., und Horizon GmbH Geschäftsführer, Timm Edelhoff, der betonte: »FINISHING FIRST bedeutet nicht nur, immer einen Schritt voraus zu sein, sondern auch den höchsten Anspruch an Qualität, Innovation und Service zu stellen.« FINISHING FIRST gilt als Branchentreffpunkt, der für Innovation, Vernetzung – sowohl auf technischer als auch auf persönlicher Ebene steht.

Neben einem starken Fokus auf Networking standen auch in diesem Jahr Gastredner mit spannenden Impulsen auf der Agenda: Während Dr.-Ing. Ralph Dittmann (WKS Gruppe), den Wandel von der Großauflage zum individualisierten Produkt beleuchtete, thematisierte Frank Büser (Bertelsmann SE & Co. KGaA), wie aktives Risikomanagement die Resilienz von Unternehmen stärkt. Nachmittags rückte das Thema Automatisierung in den Fokus: Frank Siegel (Obility), Karsten Schwarze (Impressed) und Ambjörn Breuer (Horizon) machten gemeinsam das Thema Digitalisierung in der Druckindustrie erlebbar. Vom Webshop bis zur Weiterverarbeitung zeigten sie, wie sich Aufträge dank durchgängiger Workflows mit deutlich geringerem Aufwand, höherer Geschwindigkeit und mehr Transparenz abwickeln lassen.

 

HFFDay2
HFFDay2-3
FF2025_Ralph-Dittmann_WKS
FF2025_Showroomtour_RD-N4055DM-AFV-566SF-inline
FF2025_Produkte_02
FF2025_AFV-566SF-inline-Tecnau
FF2025_BEAT-Robotics
FF2025_Produkte_01
FF2025_Menschen_03
FF2025_Hideharu-Hori
FF2025_AGV
FF2025_Frank-Bser_Bertelsmann
Workflow_Impressed-Obility-Horizon
FF2025_Showroomtoor_BBS-56
FF2025_Thomas-Beckmann
FF2025_Menschen_01
FF2025_Live-Schaltung
FF2025_Menschen_02
FF2025_Timm-Edelhoff
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

Technische Highlights und Premieren

Darüber hinaus standen zahlreiche Maschinen-Demonstrationen im Mittelpunkt des Events. Bei einer Live-Schaltung zur Muttergesellschaft nach Japan gewährte Horizon erste Einblicke in eine Falzmaschine für den Formatbereich B1 und einen Großformat-Klebebinder.

Der iCE StitchLiner Mark V ermöglicht die Inline-Fertigung von rückstichgehefteten Broschüren in Verbindung mit Highspeed-Inkjet-Drucksystemen oder Abrollern und Querschneidern – bei »FINISHING FIRST« in Kooperation mit Hunkeler. In Kombination mit dem Highspeed Sheet Feeder HSF-50 verarbeitet das System nicht nur Rollen-, sondern auch Bogenware.

BBS-56 Pflugfalz-Buchblocksystem
Das während der letzten FINISHING FIRST vorgestellte BBS-56 Pflugfalz-Buchblocksystem für kleine und mittlere Auflagen wurde kontinuierlich weiterentwickelt und vor allem im Bereich der Sensoren, des Papierlaufs und der Bedienerfreundlichkeit optimiert. Als Teil des Smart Binding Systems mit Klebebinder BQ-500 und Dreimesser-Vollautomat HT-1000V leistet es einen wichtigen Beitrag zur vollautomatischen, variablen Buchproduktion. Das BBS-56 passt die Abwickelgeschwindigkeit automatisch je nach Buchdicke an und gewährleistet so eine stabile und effiziente Verarbeitung häufig wechselnder Jobs in kleinen Auflagen.

Effiziente Mailingproduktion
Horizon präsentierte erstmals die Inline-Anbindung der rotativen Stanzmaschine RD-N4055DM an die Falzmaschine AFV-566SF zur effizienten Produktion von Mailings, Einladungskarten und vielem mehr. Ebenfalls mit dabei: AFV-566SF inline angebunden an Abroller und Guillotine-Schneider von Tecnau zur Mailingproduktion mit vollautomatischen Jobwechseln von der Rolle.

Einsatz von Robotik
Der Einsatz von Robotik rundete die gezeigten automatisierten Produktionsprozesse ab, um gerade bei wiederholbaren, körperlich schweren Tätigkeiten Entlastung für Maschinenbediener zu schaffen und die Abläufe möglichst effizient zu gestalten. Allen voran: ein neuer Palettierroboter, der in enger Zusammenarbeit mit Unchained Robotics auf die Bedürfnisse von Druckereien abgestimmt wurde. Die von der Falzmaschine AFC-746F gefalzten Signaturen werden schonend mit einem neuentwickelten Greifer aufgenommen und sicher auf der Palette positioniert – bereit zum Transport mittels AGV zum nächsten Verarbeitungsschritt. Die einzelnen Lagen lassen sich durch Zwischenlagen trennen. Durch die modulare Bauweise ist der Roboterarm flexibel hinter sämtlichen Anlagen, egal ob Sammelhefter oder Falzmaschine, einsetzbar.

»More Innovations ahead«
Mit FINISHING FIRST 2025 hat Horizon erneut eindrucksvoll gezeigt, wie innovative Technologien, Automatisierung und enge Partnerschaften die Druckweiterverarbeitung auf das nächste Level heben. Die nächste Edition des Brachenevents ist für 2027 geplant.

www.horizon.de

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen