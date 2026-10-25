Figma verbindet Design, Code und KI-Agenten

KI-gestützte Coding-Werkzeuge beschleunigen die technische Umsetzung digitaler Produkte. Damit wächst die Bedeutung einer gemeinsamen Informationsbasis: Designentscheidungen, technische Anforderungen und Produktkontext müssen für Teams ebenso wie für KI-Agenten zugänglich sein. Figma will diese Informationen und Arbeitsschritte auf seiner visuellen Arbeitsfläche, der Canvas, zusammenführen. »Kunden erzählen uns häufig, dass sie lieber gemeinsam mit ihren Teams auf der Canvas arbeiten, statt allein mit Coding-Agenten in einem Terminal oder einer Entwicklungsumgebung«, sagt Dylan Field, Mitgründer und CEO von Figma. Die neuen Funktionen sollen die Zusammenarbeit von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung unterstützen.

Codebasierte Prototypen direkt im Design

Mit Code Layers lassen sich codebasierte Prototypen direkt in Figma Design erstellen, bearbeiten und vergleichen. Teams können damit Interaktionen erproben und Entwürfe bis zur produktiven Umsetzung weiterentwickeln. Die Erstellung erfolgt über Prompts an den Figma-Agenten, durch den Import aus einem GitHub-Repository oder über externe Coding-Agenten.

Für deren Anbindung nutzt Figma das Model Context Protocol (MCP), eine Schnittstelle, über die KI-Anwendungen auf Informationen und Werkzeuge zugreifen können. Die Anbindung wird um neue Funktionen und 20 Partner erweitert, darunter Meta Muse, Open Code und Sarvam AI. Als Starttermin der offenen Beta-Version von Code Layers nennt Figma den 15. Oktober.

Ein Anwendungsbeispiel liefert Rocket Money: Lead Product Designer Derek Onay nutzte den Figma-Agenten, um ein bestehendes Design anhand der Komponentennamen des eigenen Designsystems in Code nachzubilden. Damit überprüfte er Interaktionen und die Barrierefreiheit grundlegender Bildschirmkomponenten. »Der eigentliche Mehrwert von Code Layers liegt darin, Ideen besser kommunizieren und die Abstimmung mit Stakeholdern erleichtern zu können«, so Onay.

Anforderungen und Designsysteme gemeinsam verwalten

Figma Specs ergänzt die Plattform um einen Markdown-Editor. Damit können Teams Anforderungen, Ziele und Implementierungsdetails dokumentieren und mit Kollegen sowie KI-Agenten teilen. Die Dokumente lassen sich als eigenständige Dateien oder direkt neben Entwürfen auf der Canvas anlegen. Designs, FigJam-Diagramme und Code Layers können eingebettet und Inhalte auf der Arbeitsfläche referenziert werden.

Ein neuer zentraler Bereich für Designsysteme soll außerdem Design- und Codebibliotheken sowie Gestaltungsrichtlinien zusammenführen. Ziel ist es, die für die Produktentwicklung benötigten Informationen leichter zugänglich zu machen. Zusätzliche Werkzeuge unterstützen die Visualisierung und Weiterentwicklung der Designsysteme.

Reale Inhalte für Anwendungen

Mit der Integration von Payload in Figma Make verbindet Figma die Erstellung von Anwendungen über Prompts mit einem Open-Source-Backend und Content-Management-System. Inhalte und Daten lassen sich damit zentral erstellen, veröffentlichen und verwalten.

Designer können dadurch bereits im Entwicklungsprozess mit realen Inhalten arbeiten. Marketingteams aktualisieren diese über eine Administrationsoberfläche, während Entwickler die Anwendung mit dem Payload-Framework individuell anpassen können.