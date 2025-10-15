Figma launcht eigene Version für die DACH-Region

Das Unternehmen hat sein Produkt für den deutschsprachigen Markt lokalisiert: der Rollout umfasst eine komplette Übersetzung der Tools, kulturell angepasste Benutzeroberflächen sowie einen dedizierten Support für deutschsprachige Nutzer*innen. »Mit der Lokalisierung realisieren wir unsere Mission, Design für alle und überall zugänglich zu machen, in der DACH-Region weiter«, sagt Mareike Busche, Senior Director DACH & CEE bei Figma. »Der Start von Figma auf deutsch ermöglicht Design- und Produktentwicklungs-Teams in der gesamten DACH-Region, in ihrer eigenen Sprache zusammenzuarbeiten.«

Figma unterstützt bereits einige der größten und innovativsten Unternehmen sowie der am schnellsten wachsenden Start-ups in DACH. Unternehmen wie Erste Bank Group AG, Deutsche Bank, On, N26, GetYourGuide, Puma, SAP, Volkswagen und weitere nutzen Figma, Aktuell verwenden 87 Prozent der DAX-40-Unternehmen Figma.

Im Jahr 2024 erstellten Design- und Produktentwicklungs-Teams in Deutschland über 6,5 Millionen Figma-Dateien; täglich werden hier mehrere zehntausend Dateien bearbeitet. Die Figma Community in DACH, die sich in lokalen Friends of Figma-Gruppen organisiert, ist mit mehreren tausend Mitgliedern eine der aktivsten Communities in Europa mit Gruppen in Zürich, Genf, Salzburg, Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf sowie in weiteren Städten.

Weltweit befinden sich 85 Prozent der monatlich aktiven Nutzer*innen von Figma außerhalb der USA; über 50 Prozent des Umsatzes wurden im Jahr 2024 in internationalen Märkten generiert. Da fast zwei Drittel der Nutzer*innen außerhalb traditioneller Designberufe tätig sind, stellt die Lokalisierung sicher, dass funktionsübergreifende Zusammenarbeit optimal gelingt.