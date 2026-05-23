Figma integriert KI-Agenten direkt in den Multiplayer Canvas

Der speziell für Produktdesign entwickelte Agent arbeitet direkt auf der Figma-Arbeitsfläche und greift dabei auf vorhandenen Designkontext wie Komponenten, Designsysteme und teaminterne Standards zurück. Anders als klassische Chat-basierte KI-Tools ist der Agent als kollaborativer Bestandteil des bestehenden Workflows konzipiert: Teams und KI können parallel im selben Canvas arbeiten und in Echtzeit aufeinander aufbauen.

Damit unterstützt Figma Designer:innen insbesondere bei der Erstellung und Bearbeitung von Designebenen, der Entwicklung neuer Ideen auf dem Infinite Canvas sowie bei der Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. Auch Echtzeit-Feedback soll direkt im kreativen Prozess möglich werden, ohne Medienbruch oder Wechsel in andere Anwendungen.

Durch die Steuerung per natürlicher Sprache will Figma zudem die Nutzung der Plattform für angrenzende Berufsgruppen wie Produktmanagement, Entwicklung oder Marketing erleichtern. Der Agent ist zunächst in Figma Design verfügbar und soll schrittweise auf weitere Produkte des Unternehmens ausgeweitet werden.

„Da die Entwicklung von Software immer einfacher wird, gewinnt die strategische Ausrichtung zunehmend an Bedeutung – also die Frage, woran gearbeitet wird, wie Funktionen gestaltet werden und welches Nutzungserlebnis daraus entsteht“, erklärt Loredana Crisan, Chief Design Officer bei Figma. KI-Agenten könnten Teams dabei unterstützen, Ideen schneller zu testen, Edge Cases sichtbar zu machen und Konzepte gemeinsam weiterzuentwickeln.

Fokus auf Designkontext und Automatisierung

Laut Figma basiert der Agent auf fein abgestimmten KI-Modellen, die speziell auf Produktdesign, typische Muster und konkrete Figma-Anwendungsfälle trainiert wurden. Zu den zentralen Funktionen zählen:

direkte Integration in den Multiplayer Canvas

paralleles Arbeiten mit mehreren Agenten in unterschiedlichen Threads

Automatisierung von Routineaufgaben wie Komponenten-Set-up, Layout-Korrekturen oder Massenbearbeitungen

Berücksichtigung bestehender Designsysteme, Kontexte und Arbeitsverläufe

Mit dieser Kombination positioniert Figma den Agenten als Erweiterung einer KI-nativen Produktentwicklungsplattform, die Design- und Entwicklungsprozesse stärker miteinander verzahnen soll.

Verbindung von Design und Code

Die Einführung ergänzt bestehende KI-Funktionen wie Figma Make, das Prompts in interaktive Prototypen oder codebasierte Anwendungen übersetzen kann. Parallel dazu baut Figma die Integration externer KI-Coding-Agenten über den Model Context Protocol (MCP) Server weiter aus. Dadurch sollen Teams produktionsreife Assets entwickeln können, ohne relevanten Designkontext zu verlieren.

Nach Angaben des Unternehmens hat sich die Zahl der wöchentlich aktiven MCP-Nutzer:innen in Figma Design allein im ersten Quartal 2026 verfünffacht – ein Hinweis darauf, dass KI-gestützte Workflows zunehmend tiefer in Design- und Entwicklungsprozesse integriert werden.

Beta-Rollout startet schrittweise

Der Figma-Agent befindet sich aktuell in der Beta-Phase und wird in den kommenden Wochen schrittweise für Nutzer:innen kostenpflichtiger Figma-Pläne ausgerollt. Während der Testphase sollen keine KI-Credits verbraucht werden. Derzeit ist die Nutzererfahrung primär auf amerikanisches Englisch optimiert, weitere Sprachunterstützung ist laut Figma geplant. Mit dem neuen Agenten setzt Figma einen weiteren Schritt in Richtung kollaborativer, KI-gestützter Produktentwicklung – direkt dort, wo Design entsteht: auf dem Canvas.

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