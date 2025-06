Fest als Zeichen der Zuversicht

Durch den Nachmittag führte Entertainer Alexander Goebel, der nicht nur seine bekannten Austro-Pop Songs zum Besten gab, sondern auch eine Talkshow mit gugler*-Geschäftsführer Daniel Fürstberger und der Neulengbacher Steuerberaterin Gudrun Fercher-Grüner moderierte. »Wir wollten mit dem Fest ein Zeichen der Zuversicht und des Aufbruchs setzen. Gleichzeitig wollten wir uns auch bei allen Kund*innen, sowie den Mitarbeiter*innen, die uns die Treue gehalten haben, bedanken«, erklärte Daniel Fürstberger.

Gudrun Fercher-Grüner, die für die Finanzierung der Übernahme der Druckerei verantwortlich zeichnete, betonte: »Für uns alle war es ein Sprung ins kalte Wasser. Das ‚Tüpfelchen am i’, das letztlich den Ausschlag für unser Engagement gegeben hat, war sicher die gute Stimmung, die in dem Haus geherrscht hat. Als ich das erste Mal hier war, war von der Krise, in der sich das Unternehmen damals befand, nichts zu spüren.«

Geplant war das Fest schon im September des Vorjahres, fiel dann aber der Hochwasserkatastrophe zum Opfer. Statt Festgästen tummelten sich damals freiwillige Helfer und die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Gelände und im Gebäude. Als die Wassermassen auch das Feuerwehrhaus in Spielberg-Pielach unbenutzbar machten, sprang man bei Gugler helfend ein, stellte entsprechende Ressourcen zur Verfügung und überreichte eine Geldspende. »Als die Naturkatastrophe über uns hereingebrochen ist, war für uns sofort klar, dass wir helfen müssen«, bekräftigte Daniel Fürstberger. Für dieses Engagement und den konsequenten Einsatz für Nachhaltigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und lokale Hilfsprojekte wurde das Unternehmen erst kürzlich im Rahmen des österreichweiten Awards »Wirtschaft hilft« ausgezeichnet.

