FESPA 2025: Treffpunkt für Visionäre

Die FESPA findet erstmals seit drei Jahren wieder in Berlin statt. Michael Ryan, Leiter der FESPA Global Print Expo, erklärt: »Wir freuen uns sehr auf Berlin. Das Motto der Veranstaltung lautet: Where Visionaries Meet. Es wirft ein Schlaglicht auf die innovationsgetriebene FESPA-Community. In einer Branche wie der unseren, die sich ständig weiterentwickelt, muss man den Blick stets nach vorne richten. Wie können wir eine nachhaltige Zukunft gewährleisten? Welche Auswirkungen hat KI auf den Sektor? Es gibt zahllose Chancen und diese werden wir auf der FESPA 2025 vorstellen.

Neue und wiederkehrende Aussteller

Aussteller wie 3M, Brother, Caldera, Canon, Durst, EFI, EFKA, Epson, Fujifilm, Kit Builder, Kongsberg, Optimus Group Limited, Roland, Ricoh und swissQprint haben ihre Teilnahme zugesagt. Auf der FESPA Global Print Expo 2025 und die Parallelveranstaltungen werden über 500 Aussteller erwartet. Zu den neuen Ausstellern gehören Callus Software, Design Huddle, Luxe Lightwrap und Printess mit Dekorfolien, Lösungen für die Weiterverarbeitung, neuen Medien für das Car Wrapping und Designsoftware für den personalisierten Druck.

Reichhaltiges Veranstaltungsprogramm

Auch die mit Spannung erwarteten World Wrap Masters finden in Berlin wieder statt. Nach regionalen Wettbewerben an den ersten beiden Veranstaltungstagen treten Fahrzeugfolierer aus ganz Europa beim Folieren von Objekten und Fahrzeugen gegeneinander an. Im anschließenden Finale kämpfen die regionalen Meister um den Titel des World Wrap Masters 2025. Ein weiterer Programmpunkt sind Live-Folierungen mit Branchenexperten.

Die FESPA Awards werden auch in diesem Jahr wieder verliehen. Sie würdigen Innovation und Kreativität in 18 Kategorien, darunter Druck, Werbetechnik und Displays, Fahrzeugfolierung, Bekleidung und Textilien und Spezialeffekte. Während des gesamten Messeverlaufs sind Beiträge für die FESPA Awards 2025 aus aller Welt zu sehen. Debbie McKeegan, Graeme Richardson-Locke, Jacek Stencel und Simon Pless bilden unsere fachkundige Jury. Die Gewinner werden bei der offiziellen Preisverleihung am 7. Mai bekannt gegeben.

Ab Ende Januar können sich Interessenten anmelden und profitieren von einem Super-Frühbucher-Tarif von 25 € für alle drei Veranstaltungen.

www.fespaglobalprintexpo.com

www.europeansignexpo.com

www.personalisationexperience.com