Fespa 2022 – clevere Lösungen für die optimierte Produktion von Zünd

Dass eine intelligent automatisierte Produktion auch kleineren Werbetechnikunternehmen großes Sparpotenzial bietet und potenzielle Fehlerquellen eliminiert, demonstriert Zünd auf seinem Messestand C20 in Halle 1.2. So wird dem Fachpublikum etwa PrimeCenter vorgestellt, die Steuerzentrale zur Erzeugung von Druck- und Schnittdaten. Standbesucher erleben live, wie sich mit der Pick&Place Interface Option Roboter ansteuern und fertige Teile vollautomatisch entnehmen und an vordefinierten Stellen ablegen lassen. Für zusätzliche Effizienz in der Teileentnahme und der Auftragslogistik sorgt die Visualizing Option, die ebenfalls Bestandteil der Bediensoftware ZCC ist. Neben der visuellen Unterstützung des Bedieners bei der Teileentnahme bietet die Option die Möglichkeit, fertige Teile mittels Etikett zu kennzeichnen. Aufgedruckte QR-Codes sorgen für eine saubere und effiziente Logistik.