Farbkontrolle bei bestehenden Offsetdruck modernisieren

Die Lösung kombiniert automatisiertes Scannen an der Druckmaschine, Qualitätskontrolle, Reporting sowie automatische Farbvoreinstellungen in einem geschlossenen Workflow. Ziel ist es, Rüstzeiten zu verkürzen, Makulatur zu reduzieren und eine konsistente Farbqualität zu gewährleisten – ohne Investitionen in neue Druckmaschinen.

»Viele Druckereien investieren in neue Maschinen, um Herausforderungen bei Farbe oder Produktivität zu lösen. Häufig liegen die Ursachen jedoch in den Scan- und Steuerungssystemen«, erklärt Shajith Ambalathody, Application Engineer und Technical Specialist bei X-Rite Pantone. »Mit Offset360 modernisieren Druckereien ihre bestehenden Anlagen durch einen vernetzten und automatisierten Ansatz zur Farbsteuerung und können die Anfangsinvestitionen im Vergleich zu mehreren Einzellösungen deutlich reduzieren.«

Die Lösung vereint das Scansystem IntelliTrax2, die Prozesssteuerungssoftware MeasureColor Production, MeasureColor Reports sowie Technologien für Farbvoreinstellung und Closed-Loop-Regelung. Bediener erhalten in Echtzeit Zugriff auf spektrale Messdaten und visuelle Auswertungen, wodurch Farbkorrekturen schneller und präziser erfolgen können – auch bei wechselnden Bedruckstoffen oder unterschiedlichen Papierqualitäten.

Erste Anwender berichten von messbaren Verbesserungen. Der Verpackungshersteller Cartonajes PANS, der für die Pharmaindustrie produziert, konnte nach eigenen Angaben die Rüstzeiten verkürzen und farbbezogene Probleme um rund 15 Prozent reduzieren. Offset360 basiert auf einer offenen Architektur und lässt sich in bestehende Produktionsumgebungen integrieren. Die Lösung ist mit den meisten Offsetdruckmaschinen kompatibel und unterstützt sowohl G7- als auch ISO-basierte Prozesssteuerungen. Erfasste Farbdaten können standort- und maschinenübergreifend genutzt werden, um Farbabweichungen zu reduzieren und die Prozessstabilität zu erhöhen.

Die Implementierung erfolgt gemeinsam mit X-Rite-Spezialisten und umfasst die Analyse bestehender Produktionsabläufe, die Installation der Lösung, die Schulung der Bediener sowie eine kontinuierliche Betreuung durch regelmäßige Audits. Mit Offset360 adressiert X-Rite Pantone den steigenden Bedarf der Druckindustrie nach höherer Prozesssicherheit, standardisierten Abläufen und einer wirtschaftlichen Modernisierung bestehender Produktionssysteme.

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