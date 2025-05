Vom 6. bis 15. Mai lud Koenig & Bauer zum Open House »Expand Your Business Model« in sein Customer Experience Center nach Radebeul bei Dresden ein. Die Fachveranstaltung zog zahlreiche Entscheider*innen und Druckexpert*innen aus der ganzen Welt an, die sich intensiv über aktuelle Trends informieren und ihre Geschäftsmodelle im Verpackungsdruck beziehungsweise in den Verpackungsdruck hinein erweitern wollen.

Steigende Kosten für Material und Energie schmälern die Rentabilität, während ein wachsendes Umweltbewusstsein nachhaltige Produktionsverfahren erfordert. Gleichzeitig fordern Kunden immer individuellere und schnellere Produktionen. Der harte Wettbewerb und der zunehmende Fachkräftemangel verschärfen die Situation zusätzlich. Um die Anwender*innen bei diesen Herausforderungen zu unterstützen, machte Koenig & Bauer innovative Technologien und Dienstleistungen erlebbar, die Druckereien aus den Bereichen Faltschachtel, Etikett und Akzidenz sowie Wellpappe dabei unterstützen, ihr Geschäftsmodell zukunftssicher aufzustellen.

Dabei konnten die Teilnehmenden eine Bandbreite an Technologien für die Druckindustrie und besonders für die Faltschachtelproduktion erleben und gleichzeitig Inspiration für neue Geschäftsmodelle sammeln: von hocheffizienten Lösungen für kleine, mittlere und große Auflagen bis hin zu zukunftsorientierten Geschäftsmodellen sowohl für Verpackungsspezialisten als auch für Akzidenzbetriebe, die ihr Geschäftsfeld erweitern wollen. Dafür kamen drei Rapida-Bogenoffsetmaschinen in zwei unterschiedlichen Formatklassen und Konfigurationen, die hochproduktive Digitaldruckmaschine VariJET 106, unterschiedliche Stanzmaschinen – je zwei Flachbett- und Rotationsstanzen – sowie zwei unterschiedliche Faltschachtelklebeanlagen, jeweils abgestimmt auf die individuellen Anforderungen der Marktsegmente, zum Einsatz. Das digitale Ökosystem myKyana von Koenig & Bauer Kyana bot den Teilnehmenden durchgehend umfassende und unmittelbare Einblicke in seine Mehrwerte.

»From Zero to Carton Hero«

Beginn und erstes Highlight der Veranstaltung bildete die eindrucksvolle Produktion From Zero to Carton Hero in 15 Minutes. In deutlich unter 15 Minuten wurde die komplette Wertschöpfungskette der Faltschachtelproduktion – von der Druckvorstufe, über den Druck, das Stanzen und Faltschachtelkleben bis hin zur versandfertigen Verpackung – präsentiert.

Basis einer solchen rasanten Produktion sind hohe Produktionsleistungen, voll automatisierte Rüstprozesse, maximale Automatisierung und intuitive Bedienprozesse. Hinzu kommen Preset-Funktionen und Lösungen zur signifikanten Reduzierung der Makulatur. Ziel sind kurze Durchlaufzeiten zur Erhöhung der Produktivität sowie eine umfangreiche Unterstützung der Bediener*innen an der Maschine, um sie von Routinetätigkeiten zu entlasten und zudem dem in vielen Regionen auftretenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Koenig & Bauer unterstützt hierbei ganz entscheidend mit durchgängigen Workflows von der Auftragsvorbereitung bis zur Nachkalkulation, dem Koenig & Bauer Ecosystem myKyana und umfangreichen Features für das vollautomatische Qualitätsmanagement.

Live-Demonstrationen für High-Volume-, Medium und Short-Run-Produktion

Im Segment High-Volume und Medium-Run Packaging produzierten eine Rapida 106 X mit acht Farbwerken und Doppellackausstattung sowie eine Siebenfarben-Rapida 76 mit Lackturm. Bei dieser handelt es sich um eine für den Druck von qualitativ hochwertigen Luxusverpackungen optimierte Variante. Sie zeigt eine exzellente, branchenführende Druckqualität, insbesondere in Bezug auf den Druck von Flächen. Beide Maschinen produzierten Jobs mit Lackveredelungen sowie teilweise Drip-Off-Effekten, die anschließend auf den Flachbettstanzen Ipress 106 PRO und CutPRO Q 106, der Faltschachtelversion der Rotationsstanze CutPRO X 106 sowie der Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110 weiterverarbeitet wurden. Alle Produktionen liefen mit maximalen Leistungen von 22.000 Bogen/h an der Rapida 106 X, 15.000/16.000 Bogen/h an der CutPRO X 106 beziehungsweise einer Bandgeschwindigkeit von bis zu 400 m/min an der Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110.

Speziell für Akzidenzdruckereien, die in den wachsenden Verpackungsmarkt expandieren wollen, zeigte Koenig & Bauer die hybride Produktion von Akzidenzen, Etiketten und Short-Run-Verpackungen an einer Siebenfarben-Rapida 106 X mit Rolle-Bogen-Einrichtung, Lackausstattung und ColdFoiler. Die Weiterverarbeitung erfolgte mit einer Rotationsstanze CutPRO X 106 und der Flachbettstanze Ipress 106 PRO SB.

Um steigenden Kosten, dem Fachkräftemangel sowie dem Wettbewerbsdruck entgegenzuwirken, bieten sich zur Optimierung der internen Logistik fahrerlose Transportsysteme an. Diese kamen während der Live-Shows zum Einsatz. Parallel dazu bietet myKyana mit den darin gebündelten Daten und KI-gestützten Produkten eine zentrale Antwort auf diese Herausforderungen und unterstützen Unternehmen unmittelbar. Kyana Data, das Produktionsdatenanalysetool von Koenig & Bauer, ermöglicht datengestützte Einblicke in Produktionsprozesse, um Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen, Maschinenausfälle zu verhindern und so Effizienz sowie Wettbewerbsfähigkeit direkt zu steigern. Dem Fachkräftemangel wird durch die KI-Expertin Kyana Assist begegnet, die sofortige, mehrsprachige Unterstützung bietet und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen erheblich vereinfacht. Als Neuheit präsentierte Koenig & Bauer die Integration von Postpress-Maschinen in das digitale Ökosystem myKyana. Getreu dem Open House-Motto »Expand Your Business Model« bieten die in myKyana gebündelten daten- und KI-gestützten digitalen Produkte von Koenig & Bauer konkrete Mehrwerte für die Produktionsoptimierung.

Neue Geschäftsmodelle und Wachstumschancen im Digitaldruck

Die VariJET 106 zeigte die beeindruckenden Möglichkeiten des digitalen Faltschachteldrucks. Die Maschine vereint die Flexibilität des Inkjetdrucks für Versionierung, Lokalisierung und Kampagnen etc. für den effizienten Druck von kleinen und mittleren Auflagen mit den Veredelungskompetenzen des Offsetdrucks, ohne dabei Qualitätsunterschiede aufzuweisen. Sie ist aufgrund ihrer herausragenden Druckqualität und der Möglichkeit, zukünftige Kundenwünsche optimal zu adressieren, besonders für Verpackungsbetriebe, die Offsetmaschinen im Einsatz haben, eine ideale Ergänzung. Denn die VariJET 106 produziert alle kurzen sowie variablen Auflagen und ermöglicht zudem kürzere Lieferzeiten. Sie trägt dazu bei, dass auf den Bogenoffsetmaschinen die längeren und dort profitableren Aufträge produziert werden können. Der Digitaldruck ermöglicht kürzere Time-to-Market-Zeiten und reduziert Rüstaufwand und Makulatur deutlich.

