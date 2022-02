Nur mehr wenige Tage, bis Europas größte LED-Werbefläche vor den Toren Wiens und in unmittelbarer Nähe der Shopping City Süd vor den Augen von rund zwölf Millionen Menschen monatlich erstrahlt. Mit einer Fläche von 1.020 Quadratmetern bricht „Number One“ alle Rekorde und ist deutlich größer als die imposante Werbefläche am Londoner Picadilly Circus, die es auf 784 Quadratmeter bringt. Moderne, leuchtstarke Panele sorgen auch bei Tag für ein gestochen scharfes Bild, das von der stark befahrenen Südautobahn (A2) sowie der Bundesstraße 17 weithin sichtbar ist. Europas größte LED-Werbefläche wird ausschließlich mit klimafreundlichem Öko-Strom aus Österreich betrieben und eignet sich somit besonders für Werbetreibende, die CO 2 -Emmissionen auch in der Kommunikation reduzieren möchten. Im Gegensatz zur früheren Bespielung des Hauses mit PVC-Planen werden nun bis zu 4,5 Tonnen Kunststoff pro Jahr eingespart.

„Aufmerksamkeitsstarke Werbung ist ein wesentlicher Hebel für den wirtschaftlichen Aufschwung. Für Palmers ist es einleuchtend, den stark frequentierten Standort mit Europas größter LED-Werbefläche nicht nur für eigene Kampagne zu nutzen, sondern auch für andere Werbetreibende zu öffnen und einen Impuls für das Wirtschaftswachstum zu setzen“, ergänzt Ralph Hofmann, Director of Marketing & Sales bei Palmers Textil.

„Wir stoßen mit ‚Number One‘ in eine neue Dimension der impactstarken und klimafreundlichen digitalen Außenwerbung vor. Zwölf Millionen Sichtkontakte pro Monat auf beeindruckenden 1.020 Quadratmetern sind ein strahlender Booster für jede Kampagne“, ist „Number One“-Geschäftsführer Michael Müllner-Baatz überzeugt. „Das Interesse der Werbetreibenden ist enorm: Bereits vor offiziellem Start sind rund 60 Prozent der Flächen von namhaften Marken gebucht.“