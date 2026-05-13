Europapier wird Canon Vertriebspartner für Colorado M in Österreich

Die Europapier wurde als strategischer Vertriebspartner von Canon und für die Colorado M Serie ausgewählt. Mit seiner Beratungskompetenz, einem breiten Sortiment und einer starken technischen Infrastruktur verfügt die Europapier über die Grundlagen, um die UVgel Technologie zusätzlich am österreichischen Markt zu etablieren. Ab 12. Mai übernimmt Europapier den Vertrieb der Canon Colorado M Serie in Österreich. Die Systeme können ab diesem Zeitpunkt direkt über Europapier bgekauft werden – inklusive individueller Beratung, technischer Unterstützung und maßgeschneiderten Implementierungslösungen für unterschiedlichste Produktions-anforderungen.



Preisgekrönte Technologie für Großformatdruck



Die Colorado M Serie, die Canon als skalierbare UVgel Plattform für den professionellen Großformatdruck eingeführt hat, basiert auf der preisgekrönten UVgel Technologie. Sie liefert geruchsfreie, sofort trockene Drucke mit exzellenter mechanischer und chemischer Beständigkeit. Niedrige Aushärtungstemperaturen schützen empfindliche Materialien vor Verformung, während matte, glänzende oder gemischte Oberflächen ohne zusätzlichen Lackauftrag möglich sind.



Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 159 m²/h ist die M-Serie perfekt für anspruchsvolle Produktionsumgebungen konzipiert. Der 1,6 m breite R2R-Drucker bietet somit überlegene Produktivität auf einer Vielzahl an Materialien, wie Banner, Vinyl, Folien, Textilien und Papier. Optional mit Weiß ausgestattet, deckt die Colorado M-Serie ein unvergleichbar breites Anwendungsportfolio ab, von Druckproduktion für POS, Beschilderungen bis hin zu Interior Design.

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