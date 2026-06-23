Erweiterung des UV-Offset-Portfolios um Low-Tack-Farbserien

Ab sofort sind Low-Tack-Farbserien der NewV pack premium, NewV set LED, NewV pack MGA und NewV poly MGA verfügbar. Sie ergänzen die bisherigen High-Tack-Farben, die vor allem im hochwertigen Verpackungs- und Akzidenzdruck eingesetzt werden. Der sogenannte Tack beschreibt die Klebrigkeit einer Druckfarbe. Während ein hoher Tack eine präzise Farbübertragung und gute Tonwertwiedergabe unterstützt, kann er bei empfindlichen Papieren oder ungestrichenen Kartons zu Oberflächenbeschädigungen führen. Die neuen Low-Tack-Farben wurden entwickelt, um dieses Risiko zu minimieren.

Nach Angaben von hubergroup bieten die neuen Varianten die gleichen rheologischen Eigenschaften wie die Standardserien, reduzieren jedoch die Gefahr von Papierausrissen und Delaminationen bei mehrlagigen Substraten. Gleichzeitig sollen sie für ein gleichmäßigeres Farbspalten sorgen und die Stabilität des Emulsionsgleichgewichts verbessern. Davon profitieren insbesondere Druckereien, die mit unterschiedlichen Papierqualitäten oder sehr hohen Maschinengeschwindigkeiten arbeiten.

»Mit den neuen Low-Tack-Varianten unserer NewV-Serie bieten wir unseren Kunden zuverlässige Lösungen für einen reibungslosen und effizienten Druckprozess, der den heutigen Anforderungen gerecht wird«, sagt Lisa-Marie Spring, Product Manager SF/UV bei hubergroup.

Mit der Erweiterung des Portfolios adressiert hubergroup einen Trend, der sich in vielen Druckereien beobachten lässt: Steigende Anforderungen an Produktivität und Flexibilität erfordern zunehmend Farbserien, die auch unter anspruchsvollen Produktionsbedingungen eine hohe Prozesssicherheit gewährleisten.