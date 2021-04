Erweiterung der Geschäftsführung bei Piatnik

„Nach meiner langjährigen Erfahrung in internationalen Konzernen kann ich nun den Fokus auf eine breiter angelegte Tätigkeit in einem mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen legen. Das Unternehmen Piatnik bringt mit seinen Produkten Menschen zusammen und begeistert sie.“ „Das“, so Wolfgang Mayr-Kern, „ist ein sehr spannendes Geschäftsmodell“. Auf die neuen Herausforderungen, unter anderem die Erneuerung des Maschinenparks zur Effizienzsteigerung sowie die weitere Digitalisierung in Produktion und Verwaltung, freut sich der 50-jährige Diplomingenieur. Der größte Spieleverlag Österreichs mit Vertriebstöchtern in Deutschland, Ungarn und Tschechien setzt auf eine Unternehmenskultur mit Verantwortung für Mensch und Umwelt.

Nach dem Studium der Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Graz arbeitete Wolfgang Mayr-Kern über 14 Jahre für die Philips GmbH, zuletzt als Manager Manufacturing Center, und sammelte dabei auch internationale Erfahrungen in Ungarn, China und der Ukraine. Es folgten Stationen bei der Baxter AG als Manager Manufacturing und der SSI Schäfer Österreich als General Manager Production & Logistics. Zuletzt war Mayr-Kern als Unternehmensberater und Interim-Manager mit den Schwerpunkten Prozess- und Qualitätsverbesserung tätig.

www.piatnik.com