Erste HP Latex R530 geht an Eberhardt Druckwerke

Nach intensiven Tests und persönlichen Eindrücken im Democenter der Europapier entschied sich das Team um Timo Eberhardt für die HP Latex R530 – eine Lösung, die seiner Meinung nach Maßstäbe setzt. Für Eberhardt Druckwerke GmbH bedeutet das: maximale Vielseitigkeit, höchste Qualität und ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft. Mit dieser Investition wird Eberhardt Druckwerke GmbH zum ersten österreichischen Anwender der neuen HP Latex R-Serie – ein klares Statement für Fortschritt und Zukunftsorientierung.

»Für uns war klar: Wir wollen unseren Kunden nicht nur Qualität, sondern auch Innovation bieten. Die HP Latex R530 gibt uns genau diese Freiheit«, versichert Timo Eberhardt.

