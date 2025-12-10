SUCHE
Erste HP Latex R530 geht an Eberhardt Druckwerke

Europapier Werbetechnik konnte bei der Eberhardt Druckwerke die erste HP Latex R530 in Österreich platzieren. Das Unternehmen setzt damit auf die neueste Generation der Latex-Technologie und unterstreicht ihren Anspruch, Innovation und Qualität zu vereinen.

Eberhardt Druckwerke

Nach intensiven Tests und persönlichen Eindrücken im Democenter der Europapier entschied sich das Team um Timo Eberhardt für die HP Latex R530 – eine Lösung, die seiner Meinung nach Maßstäbe setzt. Für Eberhardt Druckwerke GmbH bedeutet das: maximale Vielseitigkeit, höchste Qualität und ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft. Mit dieser Investition wird Eberhardt Druckwerke GmbH zum ersten österreichischen Anwender der neuen HP Latex R-Serie – ein klares Statement für Fortschritt und Zukunftsorientierung.

»Für uns war klar: Wir wollen unseren Kunden nicht nur Qualität, sondern auch Innovation bieten. Die HP Latex R530 gibt uns genau diese Freiheit«, versichert Timo Eberhardt

