Erste Gallus Five Installation bei Artes Etichette in Italien

Gallus gab bekannt, dass der italienische Etikettenspezialist Artes Etichette seine digitalen Druckkapazitäten durch den Erwerb der weltweit ersten Gallus Five, einer Hybriddruckmaschine, erweitert hat. Die im Dezember 2025 installierte neue Drucklösung ermöglicht es Artes bereits jetzt, einen bedeutenden Teil der bisherigen konventionellen Produktion auf digitale Prozesse umzustellen. Dadurch werden Rüstzeiten und Materialeinsatz eingespart sowie die Produktionsabläufe deutlich vereinfacht. Die Investition spiegelt das anhaltende Wachstum des italienischen Etikettenmarktes wider, dessen Wert im Jahr 2024 auf etwa 2 Milliarden US-Dollar1 geschätzt wurde und der aufgrund sich wandelnder Verpackungsanforderungen und einer zunehmenden Produktvielfalt in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich weiterwachsen wird.

Gallus Five produziert bereits nach kurzer Zeit auf industriellem Niveau

Nur wenige Monate nach der Installation nutzt Artes die Produktionskapazität der Gallus Five, um einen wachsenden Anteil seiner Produktion zu bewältigen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Herstellung von Lebensmitteletiketten, aber auch auf Etiketten für die Bereiche Chemie und Reinigungsmittel, Kosmetik, Pharmazeutika und Gebrauchsgüter. Routineaufträge liegen bei 10.000 Laufmetern, wobei regelmäßige Druckaufträge von bis zu 60.000 Laufmetern wiederholt zeigen, dass die Druckmaschine eine Produktivität auf industriellem Niveau erreicht.

Für Kund*innen, die hohe Auflagen und präzise Ergebnisse verlangen, entwickelt sich die Gallus Five zunehmend zur bevorzugten Plattform von Artes. Sie erfüllt die steigenden Anforderungen nach höherer Geschwindigkeit, Flexibilität und gleichbleibender Qualität, die sich mit den sich ständig weiterentwickelnden Kundenanforderungen ergeben. »Qualität wird als selbstverständlich angesehen und die Gallus Five liefert die Präzision, die erforderlich ist, um diesen Standard jedes Mal zu erfüllen«, erklärt Luca Airoldi, CEO von Artes. Die Druckmaschine ist mit dem neu entwickelten Heidelberg Saphira UV05 Tintensystem ausgestattet, das eine bedeutende Weiterentwicklung in der Farbtechnologie darstellt. Es verfügt über eine hochpigmentierte Formulierung, die den Tintenverbrauch senkt und die Gesamtbetriebskosten reduziert.

1 Joshi, Y., (2025): Italy Printed Labels Market Size & Outlook 2025-2033, Packaging Market Insights, Italy Printed Labels Market Size, Share & Growth Report By [2033]