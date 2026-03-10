Epson: Flachbettdrucker im Format DIN A1+

Das Gerät ergänzt die Produktreihe der anderen Flachbettmodelle SC-V1000 (Format DIN A4) und SC-V7000 (Format 2.500 × 1.250 mm) von Epson. Anwendern aus den Bereichen Art, Foto und Signage erstehen den neuen SC-V4000 ab Sommer 2026 im qualifizierten Fachhandel. »Mit dem SC-V4000 setzen wir erneut Maßstäbe im Markt der UV-Flachbettdrucker«, erklärt Achim Bukmakowski, Head of Commercial & Industrial Printing DACH und CEE von Epson. »Denn neben seinem kompakten Aufbau liefert er eine herausragenden Farbwiedergabe bei einem sehr großen Farbraum und fein nuancierte Abstufungen. Auch Firmen mit nur begrenztem Platzangebot erhalten mit ihm eine Lösung, mit der sie auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien bemerkenswerte, personalisierte Druckermaterialien herstellen. Das Gerät ist damit eine gute Wahl für die Herstellung hochwertiger personalisierter Materialien aus den Bereichen Kunst, Fotografie und Signage.«

Durch die Verwendung eines 10-Farben-UltraChrome-Tintensatzes (CMYK, Lc, Lm, Grau, Rot, Weiß, Lack) bietet der V4000 einen großen Farbraum und nuancierte Farbabstufungen bei einer nur minimalen Körnigkeit. Der Drucker reproduziert dabei auch Text in hoher Auflösung und arbeitet laut Hersteller Details bis zu einer Schriftgröße von bis zu 2 pt klar heraus.

Mit einem Druckformat von bis zu DIN A1+ kann der SC-V4000 zwei DIN A2 Bögen (18″×24″) gleichzeitig drucken. Durch den Einsatz von drei PrecisionCore Druckköpfen mit jeweils 400 Düsen pro Reihe druckt das Gerät simultan Motive mit drei Schichten (Weiß, Farbe, Lack) mit bis zu 300 dpi. Ein Sensor zur Erfassung der Medienhöhe sowie ein Mediencrash-Sensor erhöhen die Betriebseffizienz, weil sie Druckkopfausfälle verhindern und so Ausfallzeiten reduzieren. Der SC-V4000 bedruckt Materialien mit einer Dicke von bis zu 200 mm. Durch die Verwendung des UV-DTFilms ist es auch möglich, nicht plane Materialien zu bedrucken.