Auch seine Automatisierungslösungen und Zukunftstechnologien wie z.B. die Dry Fiber Technologie, ein Verfahren für das Recycling von Papier oder Textilien, werden im Epson Experience Center gezeigt. Nach etwa 11 Monaten Bauzeit hat die bema-group die Schlüssel des Experience Centers an die Epson Deutschland GmbH übergeben. Das Gebäude wurde maßgeschneidert auf die Ansprüche des Technologiekonzerns hin erbaut.

»Das Epson Experience Center wird ein Ort, an dem Besucherinnen und Besucher die innovativen Lösungen von Epson erleben können. Hier präsentieren wir alle unsere Technologien und Produkte zukünftig unter einem Dach«, sagt Michael Rabbe, Geschäftsführer der Epson Deutschland GmbH. »Für uns geht es nun an den Innenausbau und die Planung des Umzugs der Maschinen. Die Eröffnung des Centers ist zu Beginn unseres neuen Geschäftsjahres geplant, traditionell für japanische Unternehmen im April 2026.«

Das zweigeschossige Experience Center besteht aus einer Großraumhalle mit anschließendem Bürotrakt. Neben Präsentationen von Industrieanwendungen und Neuentwicklungen in den Bereichen großformatiger Druck, Robotik und Zukunftstechnologien bietet sie Flächen für Testläufe, Schulungen und Kundenveranstaltungen. Das Gebäude wurde nach dem DGNB-Gold-Standard – einem Zertifikat für hohe Qualität in Sachen nachhaltigem Bauen – konzipiert. Es verfügt über ein Gründach, eine Photovoltaikanlage und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für eine energieeffiziente Versorgung sorgen. Besucherinnen und Besuchern werden E-Ladestellen zur Verfügung stehen. Aktuell betreibt das Unternehmen noch zwei kleinere Industrial Solutions Center in Ratingen und Meerbusch, die beide in dem neuen Experience Center in Neuss zusammengeführt werden.