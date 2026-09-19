Epson bündelt Direct-to-Shape-Druck unter der Marke ContourJet

Unter der Marke ContourJet bündelt Epson künftig das Drucksystem, Tinten und Software sowie Dienstleistungen für Implementierung und Wartung. Damit will das Unternehmen seine Position im wachsenden Markt für die industrielle Dekoration dreidimensionaler Objekte ausbauen. Das System ist für den direkten Druck auf gekrümmte, unebene und komplex geformte Oberflächen ausgelegt. Neben einer effizienteren Produktion soll die Lösung auch kleinere Auflagen und individualisierte Anwendungen wirtschaftlich ermöglichen.

Druckkopf trifft Sechs-Achsen-Roboter

ContourJet verbindet den kompakten PrecisionCore-S800-Druckkopf von Epson mit einem industriellen Sechs-Achsen-Roboter aus eigener Entwicklung. Technologien zur Bewegungssteuerung und Bildverarbeitung koordinieren Druckkopf und Werkstück. Dadurch lassen sich nach Angaben des Herstellers auch Objekte mit Rillen, Konturen und anspruchsvollen Geometrien präzise bedrucken.

Gegenüber konventionellen analogen Dekorationsverfahren soll die Digitalisierung den manuellen Aufwand und den Flächenbedarf reduzieren sowie die Produktionseffizienz erhöhen. Da die Tinte nur an den erforderlichen Stellen und in der benötigten Menge aufgetragen wird, können zudem Materialverbrauch und Abfall verringert werden. Druckplatten oder spezielle Übertragungsmaterialien sind nicht erforderlich.

Größere Werkstücke und zusätzliche Farben

Parallel zur Einführung der neuen Marke hat Epson das System technisch weiterentwickelt. Roboter mit Linearmotorantrieb und höherer Tragkraft erweitern die Einsatzmöglichkeiten auf größere und längere Werkstücke. Ein überarbeiteter Frontzugang soll Wartungsarbeiten vereinfachen. Darüber hinaus unterstützt CONTOURJET den Mehrfarbendruck einschließlich weißer Tinte und Klarlack. Gemeinsam mit Partnerunternehmen will Epson geeignete Tinten und Produktionsverfahren für unterschiedliche Anwendungen und Substrate definieren.

Tests mit kundeneigenen Materialien

Die Technologien für den dreidimensionalen Tintenstrahldruck wurden im Inkjet Innovation Lab Fujimi in der japanischen Präfektur Nagano entwickelt und getestet. Europäischen Kunden bietet das Epson Experience Center in Neuss die Möglichkeit, Testdrucke auf eigenen Substraten anzufertigen und zu bewerten.

Über Epson

Epson entwickelt Druck-, Visualisierungs-, Industrie- und Robotiklösungen für gewerbliche und private Anwendungen. Die weltweit tätige, von der japanischen Seiko Epson Corporation geführte Unternehmensgruppe erzielt nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von mehr als 1,3 Billionen Yen (7,2 Mrd. €).