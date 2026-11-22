Für die Prüfung stehen im EPC-Hub die Sprachvarianten für Deutschland, Österreich und die Schweiz zur Verfügung. Über das Korrekturprofil lässt sich festlegen, ob die Prüfung etwa derbe Sprache oder Fachbegriffe beanstanden soll. Vier Prüfstile, darunter die Duden-Empfehlungen und ein Pressemodus, helfen dabei, Varianten wie „Delphin“ und „Delfin“ in einem Text einheitlich zu handhaben.

Plug-ins gibt es unter anderem für WordPress, TinyMCE, CKEditor und WoodWing Studio. Stuft die Prüfung einen Begriff als Fehler ein, können Anwender ihn über das Plug-in für ein gemeinsames Zusatzwörterbuch vorschlagen. Im EPC-Hub lassen sich die Vorschläge sammeln und übernehmen. Die Zusatzwörterbücher stehen sowohl für die Rechtschreibprüfung als auch für den optionalen Duden-Silbentrennservice zur Verfügung. Sie lassen sich zudem in die offline eingesetzten Duden-Korrektoren für Microsoft Office, LibreOffice und Adobe InDesign/InCopy einbinden.

Der Silbentrennservice kann zum Abonnement hinzugebucht werden. Er ergänzt Manuskripte um Trenninformationen für den Umbruch auf Webseiten, in E-Books und im Druck. Das Abo ist monatlich kündbar und lässt sich an die Zahl der Nutzer anpassen. Für die Zahl der geprüften Zeichen und der Wörterbucheinträge gibt es laut EPC keine Obergrenze.

EPC betreibt die Plattform bei IONOS in Deutschland. Nach Angaben des Anbieters werden Texte nur auf Wunsch gespeichert. Eine Weitergabe oder Nutzung zum KI-Training schliesst EPC aus. Das Abonnement kostet ab 3,99 Euro pro Monat zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Dienst lässt sich sieben Tage kostenlos testen. epc-hub.de