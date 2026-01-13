ePac Innsbruck auf Wachstumskurs

Seit seiner Eröffnung vor mehreren Jahren hat sich ePac Innsbruck zu einem zentralen Produktionsstandort für Kunden in Österreich, der Schweiz und Deutschland entwickelt. Der Standort bietet kurze Lieferzeiten, niedrige Mindestbestellmengen sowie nachhaltige digitale Drucklösungen, die Marken dabei unterstützen, effizient zu wachsen und zu skalieren.

Um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden, wird der Standort Innsbruck derzeit umfassend erweitert – sowohl im Bereich Digitaldruck als auch in der Beutelproduktion. Die Investitionen umfassen die Installation einer HP Indigo 200K Digitaldruckmaschine, die Ergänzung mehrerer Totani Beutelkonfektionslinien sowie den Ausbau des spezialisierten Produktions- und Betriebsteams. Diese Maßnahmen sollen Durchsatz, Flexibilität und Servicezuverlässigkeit für Kunden in der gesamten Region verbessern.

»ePac Innsbruck hat sich als essenzieller Partner für Marken in Österreich, der Schweiz und Deutschland etabliert«, sagte John Peat, Group Vice President – Operations. »Mit der Erweiterung unserer Produktionskapazitäten und dem Einsatz modernster digitaler Technologien stellen wir sicher, dass wir die Region weiterhin mit der Qualität, Geschwindigkeit und Flexibilität bedienen können, die unsere Kunden erwarten.«

Das digitale Produktionsmodell von ePac unterstützt weiterhin eine nachhaltigere Fertigung durch reduzierte Abfälle, den Wegfall von Druckplattenkosten und die Möglichkeit, bedarfsgerecht zu produzieren – Vorteile, die bereits zahlreichen regionalen Marken geholfen haben, schnell und effizient zu wachsen. Für Marken in der DACH-Region, die auf schnelle flexible und hochwertige Verpackungslösungen setzen, bleibt ePac Innsbruck ein verlässlicher Partner, der Wachstum in jeder Phase unterstützt. Neben Innsbruck werden auch die ePac-Standorte in Lyon, Innsbruck, Silverstone und Polen modernisiert.

Weitere Informationen: