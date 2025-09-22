Einstieg in den Farbsublimationsdruck

Der Sublimations-Tintenstrahldruckers baut auf dem Erfolg des TS100 auf und soll eine hohe Produktionsgeschwindigkeiten, eine hervorragender Qualität sowie vielseitige Anwendungsmöglichkeiten zu einem erschwinglichen Preis bieten. Damit ist er eine Lösung für kleinere Druckereien, Start-ups und Unternehmen, die ihr Angebot erweitern und in die Produktion personalisierter Artikel und kleiner Textilserien einsteigen möchten.

Der TS200-1600 ist mit derselben Kerntechnologie ausgestattet wie die Geräte der 330-Serie von Mimaki und garantiert gleichmäßigere Farbverläufe, lebendige Farben und höchste Präzision ohne Geschwindigkeitseinbußen. Zu den acht Farben des erweiterten Tintensets gehören jetzt auch Orange und Violett, die für sattere Farbtöne sorgen und den Farbraum verbessern, sowie neu entwickelte fluoreszierende Pink- und Gelbtinten, die leuchtende, auffällige Drucke liefern, beispielsweise auf Sportbekleidung, individuellen Werbeartikeln, Wohnaccessoires und Soft Signage.

Der Drucker verwendet die mit dem OEKO-TEX ECO-PASSPORT zertifizierten Sb411-Tinten von Mimaki, die für hochauflösende, langlebige und gleichzeitig umweltfreundliche Drucke sorgen. Diese Zertifizierung gibt Druckereien die Gewissheit, dass sie die Nachhaltigkeitsanforderungen globaler Textilmarken und umweltbewusster Verbraucher erfüllen.

»Der TS200-1600 ist die nächste Stufe in unserer Reihe von Einstiegsmodellen für den Farbsublimationsdruck«, sagt Arjen Evertse, Director Sales von Mimaki Europe. »Kunden, die in den Farbsublimationsdruck einsteigen möchten, profitieren nicht nur von einer Qualität auf professionellem Niveau und brillanten Farben. Das Gerät ist auch äußerst benutzerfreundlich und stellt eine kostengünstige Lösung für die Produktion kleiner Auflagen, Proofs und personalisierter Artikel dar. Mit seinen umweltfreundlichen Tinten und den Kerntechnologien von Mimaki sorgt es zudem für nachhaltigere Produktionsprozesse.«

Weitere Informationen: