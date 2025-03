Mattierungsverfahren für Etiketten aus dem Digitaldruck

Ursprünglich als Durchbruch in der Forschung auf der Labelexpo Americas 2024 vorgestellt, führte die starke Nachfrage dazu, dass das Schweizer Unternehmen die Entwicklung der Gallus MatteJet-Technologie beschleunigte. Gallus MatteJet bietet ein qualitativ hochwertiges Druckergebnis ohne das beim Digitaldruck übliche glänzende Finish – historisch gesehen eines der größten Hindernisse für die Akzeptanz digital produzierter Etiketten – und öffnet damit die Tür für eine noch vielseitigere Anwendung im Etiketten- und Verpackungsbereich. Insbesondere in den High-End-Segmenten wie Wein und Spirituosen, wo Marken ein anspruchsvolles, mattes Premium-Finish verlangen, eröffnet die Technologie neue Möglichkeiten. Mit einem geschätzten Wert von über 3,5 Mrd. USD und stabilen Wachstumsprognosen, die bis 2033 auf 5,8 Mrd. USD ansteigen, bietet diese neue Technologie Druckereien eine lukrative neue Einkommensquelle.1

Dario Urbinati, CEO der Gallus Gruppe, kommentiert: »Bislang war eine matte Oberfläche für den digitalen Inkjetdruck nur durch den Einsatz von integrierten Flexodruckwerken oder Weiterverarbeitungsmaschinen zur Verwendung von Mattlacken möglich, was Zeit, Komplexität und Kosten bedeutete. Durch den Wegfall dieser Lacke können die Kunden nun diverse Effizienzsteigerungen ausschöpfen und gleichzeitig die Oberflächenstruktur des gewünschten Substrats beibehalten. Infolgedessen wird der Bedarf an Werkzeugen und die Reinigung externer Weiterverarbeitungsmaschinen überflüssig, was insgesamt zu einem erheblichen Vorteil führt.«

Gallus MatteJet ist so konzipiert, dass es sich mühelos in die Gallus One, dem Flaggschiff der digitalen Etikettendruckmaschinen des Unternehmens, integrieren lässt. Die neue Innovation kann sowohl in der Druckbreite von 340 mm als auch in der neu erweiterten Druckbreite von 430 mm eingesetzt werden, was das System to Compose Konzept erweitert und die Leistung und Flexibilität für Unternehmen weiter erhöht. Das System to Compose bietet eine modulare Kombination aus Maschinen, Workflow- und Serviceoptionen und ermöglicht es Druckereien und Weiterverarbeitungsunternehmen, ihr Technologieangebot kosteneffizient an die sich ändernden Marktbedürfnisse anzupassen, um langfristig erfolgreich zu sein. Darüber hinaus stärkt diese neue Ergänzung zum Gallus-Portfolio die Zukunft des »intelligenten, vernetzten Druckens«, indem es den Wandel hin zu neuen digitalen technologischen Fortschritten aufgreift und die Prozesse in verschiedenen Bereichen der Druckindustrie neu erfindet.

www.gallus-group.com

1; Verified Market Reports (2025) ‚Wine Labels Market Size, Industry Analysis & Forecast‘, Verified Market Reports, February. Available at: https://www.verifiedmarketreports.com/product/wine-labels-market/ (Accessed: 13 March 2025).