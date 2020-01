Eine Chipkarte aus Karton

Das Wiener Familienunternehmen Variuscard bringt seit über 50 Jahren laufend Innovationen im Bereich Kartenproduktion hervor und präsentiert nun seine neueste Entwicklung: eine Chipkarte aus FSC-zertifizierten Karton, nachwachsenden Rohstoffen als Ersatz für herkömmliche Plastikkarten. „Jährlich werden weltweit etwa 37 Milliarden (37.000 Millionen) Plastikkarten produziert. Das entspricht einem Gewicht von über 150.000 Tonnen Plastik – jedes Jahr,“ sagt Michael Dorner, geschäftsführender Gesellschafter der Variuscard GmbH aus Wien und Vorstandsmitglied der internationalen Kartenherstellerorganisation ICMA.

Die meisten dieser Karten sind Einwegprodukte die nach einmaliger Anwendung entsorgt werden. „Selten finden Plastikkarten den Weg zurück in den Recycling-Kreislauf.“ Hier geht Variuscard einen neuen Weg und bietet für umweltbewusste Anwender neue Karten aus Karton an die den Plastikkarten in puncto Haptik und Qualität um nichts nachstehen. Bestehenden Kunden bietet Variuscard eine kostenlose Rücknahme und Recycling der alten Plastikkarten an.

Herausragende Qualität, Verarbeitung, Stärke und Haptik

Die neuen Kartonkarten mit einer Haltbarkeit von bis zu einem Jahr sind vielfältig anwendbar und ideal sowohl als Gutschein- oder Tageskarten, oder mit RFID/NFC-Chip auch als Tickets, Zutrittskarten, Tankkarten, Parktickets, Hotel Schlüsselkarten und Besucherausweise. Sie können wie herkömmliche Plastikkarten verarbeitet, personalisiert und kodiert werden. Magnetstreifen- und Chipkodierung sowie Personalisierung mit Text, Barcode und QR-Code ist ebenso möglich wie die Veredelung mit Sonderfarben, Folienprägungen und Hologrammen.

Die besondere Stabilität der Karte wird durch den abwechselnden Mehrschichtaufbau von Zellulosefaser, Verstärkungs- und Deckschichten erzeugt. Der Deckstrich auf beiden Seiten und die hochqualitative Zellulosefaser erzeugt eine herausragende Haptik und Verarbeitbarkeit, welche dem Endprodukt eine unübertroffene Qualität verleiht und es von herkömmlichen Papierkarten abhebt. Diese Kartonkarten entsprechen in Format und Stärke der international relevanten ISO-Norm für Plastikkarten.

Die Kartonkarten können sowohl mit RFID/NFC Chips, als auch mit Magnetstreifen produziert und im InkJet-Verfahren oder mit standard-Thermotransfer-Druckern mit Spezialfolien kodiert und personalisiert werden. So können weiterhin Personalisierungen von kurzlebigen Karten (Besucherausweise, Eintrittskarten, Baustellenausweise) schnell, kostengünstig und umweltfreundlich vor Ort vom Kunden vorgenommen werden, ohne bestehendes Equipment tauschen zu müssen.