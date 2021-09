Eine Barriere-Beschichtungen ohne fossile Rohstoffe

Verpackungslösungen aus Karton bedeuten eine willkommene Chance zur Veränderung für zahlreiche Lebensmittel- und Getränkemarken, die ihren Verbrauch an Kunststoff sowie Ihre CO2-Emissionen reduzieren möchten. Obwohl dies hinsichtlich der Nachhaltigkeit eine enorme Verbesserung bedeutet, bestehen Barriere-Beschichtungen, die zum Schutz von Lebensmitteln auf Karton laminiert werden, immer noch zum größten Teil aus Kunststoffen auf Basis fossiler Rohstoffe.

Holmen Iggesund hat Bio E im Angebot, eine Barriere-Beschichtung, die zu 75 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird. „Die vorherige Generation von biobasierten Barriere-Beschichtungen bestand nur zu rund 30 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen. Bio E bedeutet also einen gewaltigen Schritt in die richtige Richtung. Zudem wurde Bio E auch für die industrielle Kompostierung zugelassen”, sagt Per Berglund, Product Manager Value added Products bei Holmen Iggesund.

Die Barriere-Beschichtungen ganz ohne fossile Rohstoffe soll herkömmlichen Barriere-Beschichtungen auf Basis von Kunststoff (PE) in nichts nachstehen, was Robustheit, Sicherheit und Funktionalität angeht. Diese biobasierte Beschichtung ist beständig gegen Flüssigkeiten sowie auch gegen Fette. Sie erfüllt sowohl europäische Anforderungen als auch die der US-amerikanischen FDA für Produkte mit Lebensmittelkontakt, wodurch sie für alle Arten von Lebensmittelverpackungen geeignet ist. Außerdem ist Bio E auch für den Gebrauch in der Mikrowelle zugelassen. Bio E ist in Kombination mit einer Reihe verschiedener Kartons von Holmen Iggesund erhältlich.

