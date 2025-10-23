Ein Zuhause für Kreativität, Handwerk und Kaffee

In dem Store können Besucher*innen in das Sortiment aus handgefertigten Notizbüchern eintauchen und ihre persönlichen Journale gestalten sowie individualisieren lassen. In der »la maison« spiegelt sich die Welt von paper republic wider. So wurde ein Raum geschaffen, der weit mehr ist als ein reines Verkaufslokal ist. In der »la maison« im 1. Bezirk in Wien kann man zur Ruhe kommen, sich inspirieren lassen und die Marke hautnah erleben.

Gestaltet wurde der Ort in Zusammenarbeit mit Atelier Karasinski, deren Designansatz Wärme, Klarheit und Charakter verbindet. Beleuchtung von Culuu sorgt für ein stimmungsvolles Lichtkonzept, das den Raum im Tagesverlauf lebendig hält. Möbel von Design & Holz Schindler und Pflanzen von Calienna ergänzen das Ensemble aus natürlichen Materialien und präzisem Handwerk.

»Die Vision unseres Kunden zum Leben zu erwecken und mit unseren Partnern umzusetzen, war eine absolute Herzensangelegenheit«, so Laura Karasinski, Interior Designer der »la maison«. Inspiriert von den Wurzeln von paper republic verbindet das Konzept ein Stück Österreich mit einem Hauch Frankreich. Im Untergeschoss entsteht ein »offener« Raum für Workshops, Lesungen und kleine Ausstellungen. So ist ein ganzheitliches Konzept aus Design, Handwerk und Atmosphäre entstanden – wie ein gemütliches Wohnzimmer mitten in der Stadt. Ein Raum, um Ideen zu entwickeln, Kontakte zu knüpfen oder einfach den Moment zu genießen.

»Wien ist Teil unserer DNA. Wir wollten, dass dieses Geschäft die Atmosphäre der Stadt einfängt – geprägt von Geschichte und zugleich zukunftsorientiert, mit lokalen Materialien und einer offenen, freundlichen Ausstrahlung. Von Anfang an, seit 2012, stehen wir für einfache, aber wesentliche Werte: Authentizität, Nachhaltigkeit, die Schönheit des Handwerks – und vor allem das menschliche Abenteuer, das diejenigen verbindet, die unsere Produkte erschaffen und die sie nutzen«, versichert der CEO von paper republic, Jerome Bacquias.