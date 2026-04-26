SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Markt

Ein Meilenstein für eine klimafreundliche Logistik

Mit der Auslieferung des ersten vollelektrischen eActros 600 am 14. April 2026 am Standort Abstatt durch Assenheimer + Mulfinger startete die Carl Berberich GmbH einen umfassenden Transformationsprozess für ihre Kund*innen sowie Mitarbeitenden und ihre Verantwortung als Unternehmen.

eActros 600

Der eActros 600 kombiniert eine hohe Leistungsfähigkeit mit innovativer Elektromobilität und wird damit zu einem zukunftsfähigen Baustein der Unternehmenslogistik. Mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern ohne Nachladen, der Möglichkeit zum Megawatt Charging für besonders kurze Ladezeiten sowie einem innovativen E-Antriebsstrang mit einer Spitzenleistung von 600 kW erfüllt der eActros 600 alle Anforderungen für eine zuverlässige, energieeffiziente und nachhaltige Transportlogistik. Jan Krämer, Verkäufer bei Assenheimer + Mulfinger spricht sich klar für den Einsatz aus: »Wir verzeichnen bereits seit ein, zwei Jahren eine deutlich steigende Nachfrage, die durch die Folgen des Irankriegs noch einmal zusätzlich beflügelt wurde.«

Konkrete Energie- und CO₂-Einsparungen

Durch den Einsatz des eActros 600 lassen sich signifikante Einsparpotenziale realisieren. Auf Basis einer jährlichen Fahrleistung von 80.000 Kilometern zeigt sich ein klarer Vorteil gegenüber einem vergleichbaren dieselbetriebenen Actros:

Dieselverbrauch pro Jahr: 22.400 Liter
Entspricht einem Energiebedarf von: 224.000 kWh

Energiebedarf des eActros 600 pro Jahr: 89.600 kWh
Energieeinsparung: 134.000 kWh pro Jahr

Daraus ergibt sich eine Energieeinsparung von rund 60 %. Der eActros 600 fährt im Einsatz bei Berberich zudem zu 100 % emissionsfrei, da der benötigte Strom vollständig aus erneuerbaren Energien bezogen wird. Somit hat der Papiergroßhändler eine CO₂-Einsparung von 59,6 Tonnen pro Jahr, leistet einen messbaren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und reduziert den ökologischen Fußabdruck nachhaltig. „Damit ist er die neueste Errungenschaft in unserem Transformationsprozess zur CO2-Neutralität«, sagt Karsten Knodel, Geschäftsführer der Carl Berberich GmbH. Der Grundstein ist also gelegt und die Bereitstellung weitere eActros an den Standorten der Carl Berberich GmbH werden den Transformationsprozess im Unternehmen weiter vorantreiben.

Mehr Informationen: 

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen