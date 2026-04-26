Ein Meilenstein für eine klimafreundliche Logistik

Der eActros 600 kombiniert eine hohe Leistungsfähigkeit mit innovativer Elektromobilität und wird damit zu einem zukunftsfähigen Baustein der Unternehmenslogistik. Mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern ohne Nachladen, der Möglichkeit zum Megawatt Charging für besonders kurze Ladezeiten sowie einem innovativen E-Antriebsstrang mit einer Spitzenleistung von 600 kW erfüllt der eActros 600 alle Anforderungen für eine zuverlässige, energieeffiziente und nachhaltige Transportlogistik. Jan Krämer, Verkäufer bei Assenheimer + Mulfinger spricht sich klar für den Einsatz aus: »Wir verzeichnen bereits seit ein, zwei Jahren eine deutlich steigende Nachfrage, die durch die Folgen des Irankriegs noch einmal zusätzlich beflügelt wurde.«

Konkrete Energie- und CO₂-Einsparungen

Durch den Einsatz des eActros 600 lassen sich signifikante Einsparpotenziale realisieren. Auf Basis einer jährlichen Fahrleistung von 80.000 Kilometern zeigt sich ein klarer Vorteil gegenüber einem vergleichbaren dieselbetriebenen Actros:

Dieselverbrauch pro Jahr: 22.400 Liter

Entspricht einem Energiebedarf von: 224.000 kWh

Energiebedarf des eActros 600 pro Jahr: 89.600 kWh

Energieeinsparung: 134.000 kWh pro Jahr

Daraus ergibt sich eine Energieeinsparung von rund 60 %. Der eActros 600 fährt im Einsatz bei Berberich zudem zu 100 % emissionsfrei, da der benötigte Strom vollständig aus erneuerbaren Energien bezogen wird. Somit hat der Papiergroßhändler eine CO₂-Einsparung von 59,6 Tonnen pro Jahr, leistet einen messbaren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und reduziert den ökologischen Fußabdruck nachhaltig. „Damit ist er die neueste Errungenschaft in unserem Transformationsprozess zur CO2-Neutralität«, sagt Karsten Knodel, Geschäftsführer der Carl Berberich GmbH. Der Grundstein ist also gelegt und die Bereitstellung weitere eActros an den Standorten der Carl Berberich GmbH werden den Transformationsprozess im Unternehmen weiter vorantreiben.

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