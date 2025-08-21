Ein Inkjet-Etikettendrucksystem von Canon

Erstmals stellt Canon die LabelStream LS2000 vor – eine digital arbeitende, fünffarbige (CMYK plus Weiß) Inkjet-Druckmaschine mit wasserbasierten Tinten, basierend auf den Canon Qualinx-Technologien. Konzipiert für Druckgeschwindigkeiten bis zu 40 m/min und eine maximale Druckbreite von 340 mm, eignet sich die LabelStream LS2000 besonders für Etikettenhersteller, die auf einfache Bedienung, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Produktivität setzen.

Die eingesetzten Tinten erfüllen mehrere Lebensmittelsicherheitsstandards und sind für Anwendungen auf Verpackungen von Lebensmitteln, Getränken, Körperpflegeprodukten, Haushaltswaren und Elektronik geeignet. Die virtuelle LabelStream-Präsentation umfasst Videoinhalte, Expertenpräsentationen und eine breite Auswahl an Druckmustern auf für den europäischen Markt typischen Etikettenmaterialien.

Premiere: UVgel Factory for Labels



Canon präsentiert erstmals die UVgel Factory für Etiketten, die gemeinsam mit Finishing-Partnern entwickelt wurde. Die Lösung kombiniert die Canon Colorado M-Serie mit der Fotoba Jumbo Roll JRL 17 und einem Colex-Flachbett-Schneidetisch. Sie produziert hochwertige, individuell gestaltbare Etiketten ohne Laminierungsbedarf und nutzt die FLXfinish+-Technologie, um matte und glänzende Effekte in einem Druckbild zu kombinieren. Die FLXture-Technologie erzeugt fühlbare Strukturen, die Etiketten ein hochwertiges, haptisches Finish verleihen – ideal für aufmerksamkeitsstarke Retail-Anwendungen. Während der Messe demonstriert Canon durchgehend automatisierte Prozesse im Rollendruck und der digitalen Veredelung inklusive Durchschneiden und Kiss-Cut-Schneiden von Selbstklebematerialien und Etiketten.

Flexodrucklösungen für die Kartonproduktion



Am Canon-Stand wird zudem die Edale CartonLine ausgestellt, eine Single-Pass-Flexodruck-Kartonproduktionslinie mit Inline-Veredelungsoptionen. Die Lösung von Edale, einem Unternehmen der Canon Gruppe und führendem Hersteller von Flexodruck- und Converting-Lösungen, ermöglicht es Verpackungsdienstleistern, Produktionsprozesse zu optimieren, Arbeitskosten zu senken, Zwischenlagerung zu minimieren und Produktionsflächen effizienter zu nutzen.

»Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr wieder auf der Labelexpo Europe präsent zu sein und unser erweitertes Portfolio für den Etiketten- und Verpackungsdruck zu zeigen – aufbauend auf dem Fundament, das wir auf der drupa 2024 gelegt haben. Unser Anspruch ist es, Druckdienstleistern mit einem integrierten Angebot aus Technologie, Lösungen und Service neue Wege zur Differenzierung und nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit zu eröffnen sowie zu verdeutlichen, wie wir als starker, verlässlicher Partner langfristig zum Erfolg unserer Kund:innen in einem dynamischen Markt beitragen«, Matthias Haberler, Leiter des B2B-Marketings für das Segment Digital Printing & Solutions (DP&S), Canon Austria.