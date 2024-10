Ein echter Flachbettdrucker von Durst

Mit dem P5 X stellt Durst einen echten Flachbettdrucker mit Rollenoptionen vor, der auf die Vorteile der P5-Plattform wie Präzision, Qualität, Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und innovative Funktionen setzt. Seit dem Start der P5-Plattform im Jahr 2018 konnte der Hersteller 600 Systeme weltweit installieren. Auf der drupa hat Durst P5 SMP sein Portfolio mit einer Produktivität von bis zu 2000 m2/Std. nach oben ausgebaut. Nach dem Abschluss des Feldtestes in 2025 soll der Verkauf des Multi-Pass-Systems für den großvolumigen Digitaldruck starten.

Mit dem jetzt vorgestellten P5-X-Flachbettdrucker betritt Durst ein neues und vielversprechendes Marktsegment, dass Durst bisher dem Wettbewerb überlassen hat. Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group, kommentierte die Erweiterung des Portfolios folgendermaßen: »Die P5 X ist ein weiterer Beweis für unser Engagement für eine kontinuierliche Wachstumsstory im Bereich des Großformatdrucks (LFP). Wir erweitern unser Portfolio, um die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Der P5 X spiegelt neuerlich unser uneingeschränktes Engagement für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit wider.«

Die P5 X sei für die Fertigung für hochwertigen Anwendungen wie maßgeschneiderte visuelle Kommunikations-Lösungen, großflächige Dekordrucke als aufwendige Verpackungen in Kleinserien ausgelegt. Die Materialvielfalt wird im Wesentlichen nur durch die maximale Stärke von 70 mm beschränkt. Andrea Riccardi, Leiter des Produktmanagements bei der Durst Group, bei der Vorstellung betonte: »Die P5 X stellt eine optimale Mischung aus innovativen Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit dar und eröffnet neue Möglichkeiten für Kunden, die Spitzenleistungen im Digitaldruck erzielen wollen und das sowohl für etablierte Anwender als auch Neueinsteiger in den Digitaldruck.« Das Druckformat beträgt 3,2 x 2,1 m. Die Druckgeschwindigkeit bewegt sich zwischen 80 und 120 m2/Std. abhängig von der Auflösung (max. 900 x 1200 dpi) und der Anzahl der Farbkanäle.

In die P5 X hat Durst zahlreiche Innovationen integriert, dazu gehören etwa magnetische Linearmotoren, die in der X- und y-Achse für eine präzise und zuverlässige Bewegung über den gesamten Arbeitsbereich sorgen. Der Vakuumtisch ist mit zwölf wählbaren Zonen ausgestattet. Die vier größeren Zonen lassen sich durch individuelle Schieberegler leicht an die Breite des Druckmaterials anpassen, um die Saugleistung zu optimieren. Außerdem kann das Vakuum für eine schnelle und effiziente Materialentfernung umgekehrt werden.

Vielseitige Farbkonfiguration

Der P5 X bietet zehn Farbkanäle, die je nach Bedarf konfiguriert werden können. Dazu lassen sich Tinten der P5-Serie, die CMYK, Weiß, fluoreszierendes Pink und Gelb, Orange, Violett, Light-Cyan, Light-Magenta, Light-Black, Lack und Primer kombinieren und auf unterschiedliche Projekte, Anwendungen und Medientypen abstimmen. Der Lack kann auch in mehreren Schichten für haptische Anwendungen aufgebracht werden. Optional lässt sich die P5 X auch mit einer Roll-to-Roll-Unit ausstattet, durch die sich Einsatzmöglichkeiten deutlich erweitern lassen. Mit der P5 X führt Durst auch eine neues Benutzerinterface ein. Die visuelle Statusleiste liefert dem Bediener auf einen Blick die wichtigsten Informationen über das Drucksystem.

Benutzerfreundlichkeit

Sie zeigt dem Operator die Systembereitschaft, die verbleibende Druckzeit, den Tintenstatus und vieles mehr an und ermöglicht so eine effiziente Überwachung und schnelle Reaktion auf jede Situation. Bei der Entwicklung des P5 X wurde besonderer Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Bei dem ergonomischen Design wurden die Außenkanten reduziert, sodass die Platten bequem in einer aufrechten Position be- und entladen werden können.

Zu den Sicherheitsfeatures gehört auch eine Lichtschranke am Druckwagen, der den Druckvorgang im Falle einer Unterbrechung verlangsamt und so für maximale Sicherheit sorgt. Der P5 X verfügt außerdem über benutzerfreundliche LED-Anzeigen, die die korrekte Positionierung der Platten anzeigen und angeben, welche Vakuumreihen aktiviert werden sollten. Die Magnetstifte sind einfach zu montieren und sollen den gesamten Einrichtungsprozess vereinfachen.