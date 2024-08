Ein Award für veredelte Verpackungen

Mit jahrzehntelanger Expertise im Bereich der Oberflächenveredelung weiß LEONHARD KURZ um die hohe Bedeutung ästhetischen und funktionalen Designs. »Die Veredelung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verpackungsgestaltung. Unser Designteam hat selbst zahlreiche Dekorationslösungen entwickelt, bei denen Nachhaltigkeit, Kreativität und technologische Innovation ineinandergreifen – und unsere Erfahrung zeigt: Die Veredelung kann eine Marke zum Leben erwecken und ihr eine besondere Note verleihen. Mit dem Best Use of Embellishment Award’bringen wir unsere Leidenschaft auf die internationale Bühne, um die brillantesten Köpfe der Branche zu feiern«, erklärt Annie Kuschel, Head of Design Management bei LEONHARD KURZ sowie Jury-Mitglied beim neu ausgerufenen Award, und ergänzt: »Diese Leidenschaft verbindet uns mit Pentawards. Denn: Sie haben es sich zum Ziel gemacht, herausragendes Design zu würdigen, Inspirationen zu liefern und die globale Community durch den jährlichen Wettbewerb, internationale Konferenzen und vieles mehr zu vereinen.«

Auswahlverfahren und Bewertungskriterien

Aus allen eingereichten Designs nahm die hochkarätige Jury aus renommierten Expert*innen insgesamt 19 beeindruckende internationale Projekte in die engere Auswahl – von limitierten Wein- und Ölflaschen über frische Designs für Minz- und Fruchtpastillendosen bis hin zu edlen Hautcremeverpackungen. Aus diesemKreis werden in den kommenden Wochen drei Gewinner hervorgehen, die anhand folgender vier Kriterien bestimmt werden: »Quality of Design«, »Brand Expression«, »Creativity and Innovation« sowie »EmotionalConnection«.

Im Hinblick auf die Qualität des eingereichten Projekts sucht die Jury dabei nach exzellenten Veredelungen, die gekonnt zur gezielten Aufwertung des Verpackungsdesigns eingesetzt werden. Auch der Ausdruck der Marke ist ein entscheidendes Kriterium: Die Veredelung sollte die Persönlichkeit, die charakteristischen Merkmale oder die Geschichte der Marke wirksam zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus sind für die Jury ausgefallene und innovative Designs wichtig, die durch originelle Elemente überzeugen. Schließlich wirdauch die emotionale Wirkung der Veredelung berücksichtigt: Sie sollte die Sinne ansprechen, einen unerwarteten Eindruck hinterlassen oder eine positive emotionale Reaktion hervorrufen.

Feierliche Preisverleihung in London

Die Bekanntgabe der drei Gewinner wird im Rahmen einer feierlichen Gala am 25. Oktober 2024 in London erfolgen.»Nachdem wir Pentawards bereits 2023 als Hauptsponsor unterstützt haben, freuen wir uns sehr, gemeinsam diesen neuen Award zu vergeben«, sagt Annie Kuschel und ergänzt: »Es ist uns eine Ehre, die innovativsten und kreativsten Veredelungsansätze im Verpackungsdesign zu würdigen und sie einem breiten internationalen Publikum vorzustellen.«

