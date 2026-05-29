Effizienter Einstieg in den digitalen Produktionsdruck

Die neuen Systeme AccurioPress C5080, AccurioPress C5070 und AccurioPrint C5065 sind ab sofort verfügbar. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 81 Seiten/Min. (A4) erleichtern sie Unternehmen jeder Größe den Zugang zum professionellen Digitaldruck. Die AccurioPress-Modelle lassen sich mit einer breiten Auswahl an Optionen, Workflows und Finishing-Funktionen konfigurieren, was eine agile und kosteneffiziente Produktion unterstützt.

Von Standardformaten über lange Duplexformate bis 900 mm und Simplexformate bis 1300 mm – die AccurioPress C5080 Serie verarbeitet gestrichene und ungestrichene Papiere, strukturierte Medien sowie Briefhüllen zuverlässig und eröffnet Druckereien vielfältige, margenstarke Anwendungen. Gleichzeitig adressiert sie zentrale Herausforderungen der Branche wie steigende Kosten, Fachkräftemangel, hohe Qualitätsanforderungen, Nachhaltigkeit, kürzere Auflagen und enge Lieferzeiten. Intelligente Assistenzsysteme für mehr Druckjobs pro Schicht

Intelligente Mediensensoren wie der IM-104 (6 Sensoren) und der IM-105, die bereits in leistungsfähigeren Systemen verbaut wurden, verbessern die Druckqualität und Effizienz. Sensoren erkennen Papiermerkmale kontinuierlich im laufenden Betrieb und stellen die optimalen Parameter ein. Der IM-105 misst zudem die Papiergröße und erkennt selbst kleinste Schneideabweichungen. Das sorgt für reibungslose Abläufe. Zusätzliche Mess-, Analyse- und Automatisierungsfunktionen steigern die Produktionsleistung gleichfalls. Dazu gehört der neue intelligenter Qualitäts-Optimierer IQ-601 von Konica Minolta. Er ermöglicht eine präzise Farbsteuerung und hohe Konsistenz, unterstützt die Farbprofilierung, erkennt fehlerhafte Bogen und erlaubt eine prüfmittelfreie Inspektion.

Inline-Finishing für margenstarke Anwendungen

Neben der Broschürenproduktion unterstützt ein breites Portfolio an Finishing-Technologien eine effiziente Weiterverarbeitung. Dazu gehört beispielsweise Inline-Beschnitteinheit die TU-510e. Der Vier-Seiten-Trimmer mit Rill- und Perforierfunktion ermöglicht randabfallende Anwendungen für Banner, Buchumschläge, Direct Mailings und Visitenkarten oder Coupons. Der Verbund aus Beschnitteinheit und AccurioPress C5080 Serie unterstützt Druckdienstleister gezielt bei der Umsetzung kreativer und margenstarker Printprodukte.

Für die neuen Systeme stehen drei alternative Controller zur Verfügung: der AccurioImage IC-613, der IC-421 Internal Fiery Controller und der IC-321External Fiery Image Controller. Damit lässt sich die Serie an unterschiedliche Produktionsanforderungen und Workflow-Umgebungen anpassen.