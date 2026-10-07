ECO3 steigt in den Markt für digitale Etikettenproduktion ein

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Druckvorstufe, Workflow-Automatisierung, Farbmanagement und der Unterstützung in der Druckproduktion will ECO3 eine neue Perspektive in die Etikettenproduktion einbringen und Produzenten dabei helfen, auf die wachsende Nachfrage nach kleineren Auflagen, einer zunehmenden SKU-Vielfalt, Personalisierung und schnelleren Durchlaufzeiten zu reagieren.

ELIO soll laut ECO3 die richtige Balance aus Leistung, Flexibilität und Investitionsaufwand bieten. In diesem Zusammenhang betont ECO3, dass ELIO mehr ist als nur eine Druckmaschine – es ist ein komplettes Ökosystem für die Etikettenproduktion, das bewährte Hardware, ELIO-Tinten, die Workflow-Software APOGEE Digital sowie den Support von ECO3 vor und nach dem Kauf vereint. Zusammen bieten diese Elemente den Verarbeitern eine integrierte Lösung für eine effiziente, zuverlässige und profitable Etikettenproduktion.

Drei Wege, Etiketten anders zu gestalten

Das Portfolio umfasst drei Konfigurationen, sodass Unternehmen den Grad der Digitalisierung wählen können:

ELIO Essenza bietet einen erschwinglichen Einstieg in die industrielle digitale Etikettenproduktion. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 50 m/min, sechs Farbkanälen, die die Kombination von CMYK mit Weiß ermöglichen, und einer Auflösung von bis zu 600 × 1200 dpi bietet sie die für viele Etikettenanwendungen passende Funktionen. Aufbauend auf dem branchenweit am häufigsten verwendeten Etikettenformat von 330 mm bietet ELIO Essenza ein attraktives Verhältnis zwischen Leistung und Investitionskosten. Optionale Inline-Module für Grundierung, Laminierung und Stanzung sorgen für zusätzliche Produktionsflexibilität.

Für Unternehmen, die eine höhere Produktivität und verbesserte Druckqualität anstreben, erweitert ELIO Forma die Leistungsfähigkeit auf Geschwindigkeiten von bis zu 80 m/min bei einer nativen Auflösung von 1200 × 1200 dpi. Die Plattform unterstützt CMYK sowie Optionen für einen erweiterten Farbraum – Orange, Grün, Violett und Weiß –, unterstützt durch LED-Härtung.

Anwender, die die Vorteile des digitalen und des konventionellen Flexodrucks kombinieren möchten, bietet ELIO Hybrid eine maßgeschneiderte Plattform, die digitale UV-Tintenstrahl- und konventionelle Flexodruck in einer einzigen Produktionsumgebung vereint. In der gesamten Produktfamilie nutzt ELIO bewährte Kyocera-Technologie.

»Unternehmer brauchen keine Technologie um der Technologie willen«, sagte Christian Tebroke, CEO von ECO3. »Sie brauchen einen Partner, der ihnen hilft, ihre Kunden zu bedienen, effizient zu arbeiten und profitables Wachstum zu generieren. Das ist die Philosophie hinter ELIO: die Bereitstellung der benötigten Funktionen in einer Lösung, die Leistung, Flexibilität und Investitionseffizienz vereint.« Das ELIO-Portfolio kann ab sofort bestellt werden und wird über das etablierte Vertriebs- und Servicenetz von ECO3 in Europa und Nord- und Südamerika vermarktet.