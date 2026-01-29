ECO3 geht mit Apogee v15 an den Start

Die kommerzielle Druckproduktion verlagert sich weiterhin in Richtung kleinerer Auflagen und häufigerer Nachdrucke, wodurch die Bedeutung einer effizienten Auftragsabwicklung und Konsistenz zunimmt. Apogee v15 trägt diesem Trend mit verbesserten Auftragsverwaltungs- und Archivierungsfunktionen Rechnung, die das Auffinden, Wiederverwenden und Verwalten archivierter Aufträge erleichtern. Dies gewährleistet eine konsistente Ausgabe bei Wiederholungsaufträgen und reduziert gleichzeitig den manuellen Aufwand in der Druckvorstufe.

Apogee v15 führt ECO3 einen strukturierten Integrationsansatz ein, der es ermöglicht, Prepress-Workflows ohne Programmierung mit ERP- und MIS-Systemen zu verbinden. Das soll zu einer einfacheren Implementierung, zuverlässigeren Integrationen und einem reibungsloseren Datenaustausch zwischen Geschäfts- und Produktionssystemen führen. »Die Apogee Scripting Engine nutzt einen assistentengesteuerten Ansatz zur Integration von ERP- und Produktionssysteme und erhöht so den Automatisierungsgrad«, versichert Arnaud Becuwe, Global Head of Software bei ECO3.

Weitere Informationen: