Echt jetzt! Die Creative Paper Conference 2026

In Zeiten digitaler Reizüberflutung bleibt Print ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Kommunikation. Die Creative Paper Conference hat sich seit ihrer Gründung als eine der führenden Veranstaltungen im Bereich Print und Design etabliert und demonstriert, wie die Branchen optimal zusammenwirken, um Markenbotschaften zu verstärken. Ein hochkarätiges Programm mit Vorträgen, Ausstellung und Netzwerkmöglichkeiten bietet den Teilnehmenden einen tiefen Einblick in die kreativen Prozesse und neuesten Trends.

Programm-Highlights der CPC

Die Creative Paper Conference 2026 bietet ein vielseitiges und spannendes Vortragsprogramm, bei dem renommierte Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Disziplinen ihre Einblicke und Best-Practice-Beispiele teilen. Unter anderem können Sie sich auf folgende spannende Vorträge freuen:

weitere Sprecher*innen folgen in den nächsten Wochen

Aussteller und Messebereich

Neben dem hochkarätigen Vortragsprogramm bietet die Creative Paper Conference einen Messebereich, der sich über 700 Quadratmeter erstreckt. Hier präsentieren führende Unternehmen der Papier-, Druck- und Veredelungsbranche ihre neuesten Produkte und Innovationen im Bereich Print und Design hautnah. Es können Materialien und Veredelungstechniken vor Ort getestet werden und es ist einfach mit Branchenexperten und Expertinnen zu geplanten Projekten ins Gespräch kommen.

Tickets

Wir wissen, dass sich viele Gestalterinnen und Gestalter derzeit in einer herausfordernden Situation befinden. Umso mehr sind wir überzeugt, dass gerade jetzt die Teilnahme an der Creative Paper Conference wertvolle Impulse geben kann. Motivation, Inspiration und der persönliche Austausch mit Mitgliedern der Branche eröffnen neue Perspektiven – und können dabei helfen, Wege aus der angespannten Lage zu entdecken.

Um dieser Situation Rechnung zu tragen, habt sich der Veranstalter dazu entschieden, die Tickets zu besonders attraktiven Preisen anzubieten. So möchten wir sicherstellen, dass auch Kreative mit einem derzeit kleineren Budget die Möglichkeit haben, an der CPC 2026 teilzunehmen.