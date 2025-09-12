Durst verstärkt sich personell im Labels & Flexible Packaging

Paolo Grasso verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Etiketten- und Verpackungsindustrie, in denen er erfolgreich Vertriebsteams geleitet und wichtige Märkte weltweit entwickelt hat. Zuletzt war er Sales Director bei Actega Metal Print, einem innovationsgetriebenen Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Technologien. Zuvor bekleidete er die Position des Global Head of Sales bei OMET, einem langjährigen Technologiepartner der Durst Group in der Druckindustrie.

Paolo Grasso, Global Account Manager Labels & Flexible Packaging, erklärt: »Mein Ziel ist es, unseren globalen Kunden echten Mehrwert zu bieten – durch aktives Zuhören, den Ausbau der Zusammenarbeit und die Unterstützung mit den führenden Technologien von Durst. Gemeinsam werden wir die Zukunft von Labels und Flexible Packaging mit Innovation, Service und Vertrauen weiter gestalten.«

In seiner neuen Rolle wird Paolo für die Betreuung internationaler Label-Accounts verantwortlich sein und einige globale Kunden von Durst unterstützen. Sein Anspruch ist es, sicherzustellen, dass diese Kunden die branchenführenden Drucklösungen des Unternehmens bestmöglich einsetzen und ihre Geschäftsziele mit konsistenter, weltweiter Unterstützung erreichen können. Mit dieser Ernennung setzt die Durst Group einen weiteren wichtigen Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Segments Labels & Flexible Packaging und bekräftigt ihr Engagement für globales Wachstum, kundenorientierte Partnerschaften und nachhaltige Technologien.

