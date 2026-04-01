Durst stellt die Weichen für die technologische Transformation

Wolfgang Knotz ist seit vielen Jahren in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Durst Group tätig und verantwortete zuletzt als Geschäftsführer der Durst Austria GmbH die technologischen und operativen Aktivitäten am Standort Lienz. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2013 prägte er maßgeblich die Entwicklung zentraler Produktions- und Technologiestrukturen. Insbesondere als Leiter der Entwicklungsabteilung trieb er seit 2016 die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der digitalen Drucksysteme entscheidend voran und leistete damit einen wesentlichen Beitrag zur technologischen Führungsposition der Durst Group. Die Ernennung zum CTO erfolgt vor dem Hintergrund der strategischen Neuausrichtung der Durst Group, die mit Initiativen wie Kyveris den Wandel hin zu datengetriebenen, vernetzten Produktionslösungen weiter beschleunigt.

»Im Rahmen eines intensiven Auswahlprozesses mit über 600 Bewerberinnen und Bewerbern haben wir weltweit nach der idealen Besetzung für diese Schlüsselposition gesucht«, erklärt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. »Am Ende wurde klar: Die richtige Person für diese Aufgabe ist bereits Teil unseres Unternehmens. Wolfgang vereint technologisches Verständnis, strategische Weitsicht und tiefes Wissen über unsere Organisation wie kaum ein anderer.«

Gamper ergänzt: »Unsere Aufgabe als Management war es dann nicht, extern zu besetzen, sondern intern die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen – damit Wolfgang sich voll auf die technologische Zukunft der Durst Group konzentrieren kann.«

Auch für Wolfgang Knotz selbst war der Prozess richtungsweisend: »Die intensiven Gespräche im Zuge der CTO-Suche haben mir noch einmal deutlich vor Augen geführt, welche enorme Chance in der Weiterentwicklung unseres Technologieansatzes liegt«, so Knotz. „»In den Diskussionen mit Christoph hat sich schnell gezeigt, dass wir dieselbe Vision teilen: Durst muss sich konsequent vom Maschinenhersteller zu einem ganzheitlichen Technologie- und Lösungsanbieter entwickeln.«

In seiner neuen Rolle wird Knotz die gruppenweite Technologieagenda verantworten und insbesondere die Integration von Software, Daten, Automatisierung und neuen Geschäftsmodellen vorantreiben. Ziel ist es, die Innovationskraft der Durst Group weiter zu stärken und Kunden weltweit noch umfassendere, integrierte Lösungen anzubieten.