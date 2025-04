Durst Group fusioniert mit Aleph

Die Durst Group setzt einen weiteren Meilenstein in der digitalen Textilindustrie: Die Verschmelzung mit Aleph SrL tritt in die finale Phase ein. Mit der rechtlichen Umsetzung bis Ende 2025 wird Aleph vollständig in die Durst Group integriert und Durst Como entsteht als neues Kompetenzzentrum für digitalen Textildruck.