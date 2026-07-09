Durst Group richtet den Blick auf Industrial Intelligence

»Durst ist vor 90 Jahren mit einer klaren Idee gestartet: gute Dinge besser zu machen«, sagt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. »Diese Idee leitet uns bis heute. Mit digitaler Produktion, Automatisierung und Industrial Intelligence bauen wir auf unserer Geschichte auf und blicken auf das nächste Kapitel der industriellen Produktion. Mit dem Durst NEXT Technology Festival haben wir unsere Türen geöffnet und Menschen zusammengebracht, um die Zukunft, die vor uns liegt, zu diskutieren.«

Seit der Gründung im Jahr 1936 hat sich Durst von einem Hersteller fototechnischer Systeme zu einem weltweit tätigen Technologieunternehmen für digitalen Druck und industrielle Produktionslösungen entwickelt. Unter dem Leitmotiv»Our World is Printed« verband das Unternehmen einen Rückblick auf seine Geschichte mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Durst NEXT Honors

Den Auftakt bildeten am 25. Juni erstmals die Durst NEXT Honors. Die Veranstaltung würdigte Kunden und Partner, die über viele Jahre zur Entwicklung des Unternehmens und der Druckindustrie beigetragen haben. Rund 160 Unternehmen aus 50 Ländern nahmen daran teil. Im Mittelpunkt standen nicht Produkte oder Maschinen, sondern die Menschen und Unternehmen, die Innovationen vorangetrieben und neue Anwendungen ermöglicht haben.

Plattform für Technologie und Dialog

Am folgenden Tag öffnete das Durst NEXT Technology Festival seine Pforten für die internationale Fachwelt. Panels, Fachvorträge, Live-Demonstrationen und interaktive Formate boten Raum für den Austausch zwischen Industrie, Wissenschaft und Technologiepartnern. Im Fokus standen Fragen rund um die industrielle Produktion der Zukunft: Wie verändern Automatisierung, Daten und künstliche Intelligenz bestehende Fertigungsprozesse? Welche Rolle spielen digitale Zwillinge, Deep-Tech-Anwendungen und nachhaltige Produktionskonzepte? Und wie lassen sich neue Technologien in skalierbare industrielle Lösungen überführen?

Zu den Referent*innen gehörten unter anderem der Unternehmer und Autor Salim Ismail, Gründer von Exponential Organizations, sowie der Physiker Philipp Gerbert von den TUM Venture Labs. Gerbert zeigte auf, welche Bedeutung Deep-Tech-Innovationen künftig für industrielle Anwendungen haben werden und wie Unternehmen stärker mit Start-ups und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten können. In diesem Zusammenhang kündigte Durst an, künftig die beiden TUM Venture Labs Additive Manufacturing sowie Robotics/AI zu unterstützen. Ziel ist es, frühzeitig Zugang zu neuen Forschungsergebnissen und technologischen Entwicklungen zu erhalten.

Industrial Intelligence als nächster Entwicklungsschritt

Ein zentrales Thema des Festivals war die Vorstellung von KYVERIS, der neuen Plattform für Industrial Intelligence in der Druckproduktion von Durst. Sie verknüpft Maschinen, Software, Produktionsdaten und Prozesswissen zu einer intelligenten Produktionsumgebung und soll Druckunternehmen dabei unterstützen, Prozesse transparenter, effizienter und adaptiver zu gestalten.

Ergänzend zum Vortragsprogramm konnten Besucher*innen zahlreiche Anwendungen live erleben – darunter Robotik, 3D-Scanning, technische Keramik, Wearable-Technologien sowie digitale Produktionsworkflows. In einer KYVERIS-Sandbox wurde demonstriert, wie datengetriebene Produktionssteuerung künftig aussehen kann.

Blick über den Druck hinaus

Dass Durst seine Kompetenzen zunehmend auch außerhalb der Druckindustrie einsetzt, zeigte die Tochtergesellschaft D3-AM. Vorgestellt wurden extrem dichte, hitze- und verschleißfeste SSiC-Keramikkomponenten, die unter anderem für Raketenantriebe und Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt werden.