Durst Group enthüllt die neue Tau G3 Plattform

Thomas Macina, Director Global Sales Labels & Flexible Packaging bei Durst Group, sagt: »Mit der Tau G3 Plattform schlagen wir das nächste Kapitel im digitalen Etikettendruck auf. Unsere Kunden profitieren von maximaler Druckqualität, einfacher Bedienung, integrierten Softwarelösungen und einer Plattform, die auf Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit ausgelegt ist.« Die neue Tau G3 Plattform bietet eine native Auflösung von 1200 x 1200 dpi für gestochen scharfe Druckqualität. In Bezug auf die Geschwindigkeit erreicht die Tau G3 Core 61 m/min, während die Tau G3 Peak 80 m/min leistet und je nach Konfiguration optional auf 100 m/min erweitert werden kann. Druckbreiten von 244 mm bis 510 mm ermöglichen eine flexible Skalierung für unterschiedliche Produktionsanforderungen. Für maximale Farbvielfalt unterstützt die Tau G3 CMYK sowie die erweiterten Farbräume Orange, Violett, Grün und Weiß – verfügbar sowohl mit UV- als auch mit LED-Härtung. Diese Vielseitigkeit, kombiniert mit der Kompatibilität für Substrate von Papier bis hin zu Folien und Aluminium in einem Dickenbereich von 20 bis 500 µm, gewährleistet eine breite Anwendungsvielfalt im Etiketten- und Verpackungsdruck.

Die Tau G3 integriert außerdem das neue Durst ARC (Automatic Register Control) für Echtzeit-Farbregister, geringere Makulatur und höhere Qualität sowie das neue Durst MEP (Material Edge Protection), das Druckköpfe mit optischen Kantensensoren und Schutzplatten zuverlässig vor Beschädigungen schützt. Darüber hinaus kann Durst HAWK AI, das Überwachungs- und Assistenzsystem, integriert werden, um die Farbregistrierung zu automatisieren und während des Druckvorgangs eine Closed-Loop-Düsenkorrektur durchzuführen.

Hybrid-Power mit der Durst Omet KJET

Durst stärkt zudem sein Hybrid-Portfolio und zeigte auf der Labelexpo die Durst Omet KJET, das vielseitigste Hybridsystem im Etikettendruckmarkt. Es kombiniert digitalen Inkjetdruck mit konventionellem Flexodruck und Weiterverarbeitung in einer Linie. So werden Inline-Lackierungen, Veredelungen und Spezialeffekte möglich – Etikettenverarbeiter profitieren von der Produktivität des Digitaldrucks in Kombination mit der Flexibilität des Flexodrucks.

Markteinführung

Die Tau G3 Plattform feierte ihre Premiere auf der Labelexpo Europe 2025, während erste Systeme bereits seit August bei Kunden im Feldtest laufen. Der offizielle Marktstart ist für das 2. Quartal 2026 vorgesehen. Parallel dazu bietet Durst weiterhin die Tau 340 RSC E als Einstiegsmodell, das bewährte Tau RSCi als Highend-Lösung sowie die Hybridsysteme KJET und XJET für anspruchsvolle Produktionsanforderungen an.

Christoph Gamper, CEO & Miteigentümer der Durst Group, fügt hinzu: »Mit mehr als 550 installierten Highend-Tau-Systemen und über 4.200 aktiven Inkjet-Drucksystemen weltweit ist Durst eine treibende Kraft in der digitalen Produktion. Die Tau G3 Produktionsplattform ist der logische nächste Schritt – sie setzt neue Maßstäbe in Innovation, ökologischer und ökonomischer Führungsrolle sowie in der Integration von KI. Sie steht für die Zukunft einer intelligenten und nachhaltigen Produktion.“