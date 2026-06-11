Durst erreichtet in Como einen Hub für digitalen Textildruck

Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Entwicklung von Inkjet-Technologien, Software, angewandter Forschung sowie fortschrittliche Lösungen für den industriellen digitalen Textildruck. Die Durst Group, eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brixen und einem Umsatz von über 430 Millionen Euro, startet Durst Como – einen neuen Produktions- und Technologiehub im Herzen des Textildistrikts Como. Damit will das Unternehmen seine internationale Wachstumsstrategie stärken und unterstreicht die Rolle Italiens bei der Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für den digitalen Textildruck.

»Como druckt seit Generationen Textilien für die Welt. Wir sind nicht hier, um nur kurz vorbeizuschauen. Wir sind gekommen, um zu bleiben«, sagte Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. »Durst Como ist ein langfristiges Bekenntnis: europäische Technologie, hier entwickelt und gebaut, für die Welt.« Die Investition in Durst Como ist Teil eines Wachstumspfads, den die Durst Group im Textilsektor seit mehr als einem Jahrzehnt verfolgt. In den vergangenen zwölf Jahren hat die Gruppe mehr als 50 Millionen Euro in ihr Textilgeschäft investiert – mit Initiativen zur Entwicklung internationaler Märkte, zum Ausbau der Laborinfrastruktur sowie zur Stärkung der Standorte in Brixen und Kufstein. Mit einem Umsatz von über 430 Millionen Euro verfolgt die Durst Group nun das Ziel, ihren Umsatz in den kommenden fünf Jahren zu verdoppeln. Unterstützt wird dieses Ziel auch durch die weitere Konsolidierung ihrer Rolle im Bereich Technologien für den industriellen Textildruck.

Durst Como geht aus der Übernahme von Aleph hervor, einem Unternehmen, das auf die Entwicklung fortschrittlicher Inkjet-Lösungen für den Direktdruck auf Textilien sowie für den Papierdruck spezialisiert ist. Die Übernahme wurde 2023 eingeleitet und 2025 abgeschlossen; Aleph wurde inzwischen vollständig in die Durst Group S.p.A. integriert. Die Durst Group ist seit mehr als einem Jahrzehnt im Textilbereich aktiv, mit dem Hub in Kufstein als zentralem Standort. Durch die Integration von Aleph wird diese Präsenz nun auf Como ausgeweitet – das Herz der globalen Textilindustrie. Damit stärkt die Gruppe ihre Position im digitalen Textildruck und baut auf dem Know-how des Raums Como auf, der international für seine Kompetenz entlang der textilen Wertschöpfungskette, in der Mode sowie in hochwertigen Anwendungen anerkannt ist.

Durst Como wird nach Brixen und Lienz der dritte Entwicklungs- und Produktionsstandort der Gruppe mit R&D Kapazitäten. Der Hub wird eine strategische Rolle bei der Entwicklung und Produktion von Inkjet-Technologien für den digitalen Textildruck einnehmen, mit besonderem Fokus auf Fashion und Home-Textiles. Schrittweise soll der Standort zudem zu einem Zentrum für Kundenzusammenarbeit sowie für textilbezogene Automatisierung und Software ausgebaut werden. Neben Como bleibt Kufstein der Textilhub der Gruppe für Superwide- und Sonderentwicklungen, einschließlich Trocknungslösungen für Superwide-Anwendungen im Textil- und Grafikbereich. Gemeinsam bilden diese komplementären Standorte das Rückgrat der internationalen Präsenz von Durst im digitalen Textildruck.

Der neue Hauptsitz von Durst Como wird nach den industriellen und technologischen Standards der Durst Group konzipiert, mit besonderem Fokus auf Innovation, Effizienz und Integration in das lokale Umfeld. Das Projekt wird in einem bestehenden Gebäude umgesetzt. Dadurch werden neuer Flächenverbrauch und zusätzliche Bodenversiegelung vermieden. Gleichzeitig folgt die Entwicklung Kriterien der energetischen Sanierung mit dem Ziel, 100 Prozent nicht-fossile Energie zu nutzen.

Zu den geplanten Maßnahmen zählen die Installation von Wärmepumpen als Ersatz für die bestehenden Gasheizsysteme sowie, in der ersten Projektphase, die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit rund 600 kWp zur Erzeugung von 100 Prozent grünem Strom. In Einklang mit Initiativen, die bereits an anderen Standorten der Gruppe umgesetzt wurden, wird Durst Como zudem ein Bienenvolk beherbergen – als zusätzliche Maßnahme zur Förderung der Biodiversität und des lokalen Ökosystems.