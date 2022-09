Durst Austria erweitert Geschäftsleitung

»Die Durst Austria GmbH ist und bleibt ein essenzieller Teil der Durst Gruppe und wir wollen in den nächsten Jahren weiterhin wachsen,« sagt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. »Die Ernennung von Wolfgang Knotz zum technischen Geschäftsführer ist für mich die logische Konsequenz für diese Zielsetzung, denn er hat mit seiner Kompetenz sehr viel für die Entwicklung des Standortes in Lienz beigetragen. Wir sind stolz, dass wir diese tragende Rolle mit einem Mitarbeiter aus den eigenen Reihen besetzen können. Andreas Unterhofer bleibt weiterhin in seiner Rolle als kaufmännischer Geschäftsführer tätig und übernimmt zusätzliche Aufgaben im Bereich Personalstrategie und -Entwicklung im Management-Team der Durst Gruppe.«

Wolfgang Knotz ist Diplom Wirtschaftsingenieur-Maschinenbau mit Schwerpunkt Production Engineering. Nach seinem Eintritt im Jahr 2013 übernahm er bei der Durst Austria GmbH die Leitung des Assemblings und kurze Zeit später die Leitung der Gesamtproduktion. Seit 2016 verantwortet er als Leiter der Entwicklungsabteilung die Optimierung der digitalen Drucksysteme am Standort. Im April 2021 wurde Wolfgang Knotz gemeinsam mit Georg Grossrubatscher in Brixen zum Chief Technology Officer der Durst Group berufen und in das Executive Board aufgenommen.

www.durst-group.com