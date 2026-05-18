Durst FESPA 2026: Ein integriertes System, eine Produktionsplattform

»In Barcelona zeigen wir keine Drucker. Wir zeigen Produktionssysteme«, sagt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. «Die P5 350 CORE ist der Einstiegspunkt in das Durst Ökosystem – vom ersten Tag an zukunftssicher. Die Kyveris Sandbox bietet erstmals öffentlich einen Einblick in industrielle Intelligenz, die auf realen Produktionsdaten basiert – nicht auf Präsentationsfolien. Das eine öffnet die Tür. Das andere weist den Weg.«

P5 350 CORE – Your First Durst

Mit der neuen P5 350 CORE positioniert Durst seine P5 Plattform für ein breiteres Mid-Market-Segment – als idealen Einstiegspunkt in die Durst Systemwelt. Entwickelt als »Best-of-Breed«-Konfiguration, kombiniert CORE bewährte Technologien und Funktionen aus dem gesamten P5 Portfolio in einer integrierten Plattform. Sie spiegelt das XT-Konzept – Extended Technology – wider: kontinuierliche Weiterentwicklung, Leistungs-optimierung und Upgradefähigkeit über die installierte Basis hinweg.

Das System verfügt über die neueste Softwarearchitektur und ermöglicht künftige Performance-Updates sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig erhöhen Funktionen wie das leistungsstarke Vakuumband die Materialflexibilität, während das neue Maschinendesign die Bedienung vereinfachen und den Rüstaufwand reduzieren soll.

Die P5 350 CORE ist als zukunftsfähiges System konzipiert – Kyveris-ready vom ersten Tag an und darauf ausgelegt, sich mit den Anforderungen der Kunden weiterzuentwickeln. Aufbauend auf der bewährten P5 Plattform profitiert CORE von einer global installierten Basis mit hoher Systemverfügbarkeit und etablierter Serviceinfrastruktur, einschließlich Remote-Support und zentralisierter Ersatzteillogistik.

Der Energieverbrauch wird gemäß ISO 20690 gemessen. Die Basiskonfiguration weist einen durchschnittlichen Tintenverbrauch von 6,00 ml/m² auf; durch Workflow-Optimierung sind zusätzliche Einsparungen von bis zu 30 % möglich. Durst unterstützt lange Systemlebenszyklen durch Upgrade-Pfade und Retrofit-Konzepte. So können Kunden ihre Investitionen schützen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit kontinuierlich steigern.

P5 500 Tex iSub + 5 m Hasler Cutter – Vernetzte Soft-Signage-Produktion

Aufbauend auf diesem Systemansatz demonstriert Durst einen vollständigen Sublimations-Workflow, der die P5 500 Tex iSub mit einem 5-Meter-Cutter von Hasler kombiniert. Das System arbeitet als durchgängige Produktionslinie – vom RIP bis zum fertig geschnittenen Endprodukt – mit einem Workflow, einer Bedienoberfläche und einem Datenstrom. Dadurch werden Prozessgrenzen zwischen Druck, Fixierung und Weiterverarbeitung aufgehoben und konsistente, wiederholbare Produktionsbedingungen ermöglicht. Durch die Kombination intelligenter Software mit fortschrittlicher Tintensteuerung lassen sich Einsparungen von bis zu 30 % realisieren. In Verbindung mit True-Shape-Nesting steigert dies die Produktionseffizienz und verbessert die Wirtschaftlichkeit auf Schichtebene.

P5 350 HSI – Industrieller High-Speed-Inkjet

Für Produktionsumgebungen mit höheren Volumina stellt Durst zudem die Plattform P5 350 HSI in den Fokus. Basierend auf der bewährten P5 Systemarchitektur liefert die P5 350 HSI industrielle Durchsatzleistung bei gleichbleibender Druckqualität und Prozessstabilität. Angetrieben von der neuen XT Softwareplattform erschließt das System einzigartige Funktionen wie Digital Substrate Alignment (DSA). Diese Funktion ermöglicht eine vollautomatische und hochpräzise Substratpositionierung, reduziert manuelle Eingriffe deutlich und verkürzt Rüstzeiten. Das Ergebnis ist eine effizientere, reproduzierbare und über mehrere Schichten hinweg skalierbare Produktion.

Kyveris Sandbox und Open Software Initiative

Mit der digitalen Ebene erweitert Durst diesen Systemansatz und präsentiert auf der FESPA erstmals öffentlich die Kyveris Sandbox. Maschinen, Aufträge, Materialien und Produktionsergebnisse werden systemübergreifend miteinander verbunden. Dadurch entstehen kontinuierliche Analysen, Prozessoptimierungen und messbare Produktivitätssteigerungen. Kyveris umfasst die Open Software Initiative, kurz OSI, und stellt offene APIs sowie dokumentierte Schnittstellen für die Integration mit MIS-, Workflow- und Finishing-Systemen bereit. So können Kunden und Partner bestehende Umgebungen anbinden, ohne an proprietäre Strukturen gebunden zu sein.

Corrugated-Lösungen auf der FESPA 2026

Die Durst Group präsentiert auf der FESPA 2026 zudem Corrugated-Anwendungen in Halle 3, Stand C160, gemeinsam mit Koenig & Bauer Durst. Im Fokus stehen Anwendungen für das P5 SMP (Super Multi-Pass) Hybrid-LED-Inkjet-System für Platten- und Rollendruck. Koenig & Bauer Durst zeigt Anwendungen der SPC 130 Single-Pass-Druckmaschine, einschließlich wasserbasierter Tinten für Primärverpackungen von Lebensmitteln, die den relevanten Vorschriften entsprechen.

Durst auf der FESPA 2026