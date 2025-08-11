DUON-Portal integriert GMG Color Server

Der GMG Color Server ist eine Lösung für die automatische Farbanpassung von Druckdaten und vereinfacht nicht nur den Prozess der Aufbereitung erheblich, sondern erhöht zusätzlich die Farbqualität der geliefertenDruckdateien.

Beim Upload der fertigen Druckvorlagen auf das Portal werden rund 300 technische Kriterien geprüft undanschließend Reports erzeugt, die mögliche Risiken benennen. Der Prozess der Druckvorlagenherstellung wirddurch die Features des DUON-Portals und den integrierten GMG Color Server optimiert und deutlich vereinfacht. Dazu werden Farbprofile verwendet, mit denen die Druckdaten auf das jeweiligen Druckverfahren umgewandelt werden. Im DUON-Portal sind für rund 700 Zeitungen- und Zeitschriftentitel insgesamt 25unterschiedliche Proﬁle hinterlegt. Hier setzt die GMG-Technologie an: Sie automatisiert die Anpassung undBereitstellung der Farbinformationen für den Druck.

Holger Schultze Temming, Leitung des DUON-Portals beim mediaservice wasmuth: »Die Integration des GMGColor Servers in das DUON-Portal ist ein echter Meilenstein. Die Technologie ergänzt optimal unsere bisherigenFeatures. Wir ermöglichen damit jedem Anzeigenkunden, Druckunterlagen auf leichte Weise korrekt auf dasDruckverfahren und Papier anzupassen.«

