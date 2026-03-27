DTF-Druck erreicht neues Niveau

Eine entscheidende Verbesserung ist seine erweiterte Kapazität für Weißtinte: Es verfügt über vier zusätzliche Steckplätze für weiße Tintenpatronen und ist mit dem UISS-System (Uninterrupted Ink Supply System) von Mimaki ausgestattet. Dank dieser Konfiguration soll ein ununterbrochener Druckbetrieb von bis zu 8 bis 9 Stunden möglich, sodass häufige Patronenwechsel entfallen und ein reibungsloser Betrieb in Produktionsumgebungen mit hohem Druckaufkommen sowie im Nachtbetrieb gewährleistet wird.

Sobald eine Patrone leer ist, wechselt das UISS-System automatisch zur nächsten verfügbaren Patrone über, wodurch eine unterbrechungsfreie Druckleistung erzielt werden. Das Bedienpersonal kann Patronen auch während des Druckvorgangs austauschen, ohne die Produktion unterbrechen zu müssen, was zur Maximierung der Betriebszeit und effizienteren Workflows beiträgt.

Eine weitere Optimierung des TxF300-75Plus ist seine verbesserte Leistung bei der Verwendung von Weißtinte, die durch Hardware- und Software-Updates erreicht wurde und für mehr Stabilität sowie eine gleichmäßigere Druckqualität bei längeren Druckläufen sorgt.

»Mit der Einführung des TxF300-75Plus haben wir einen weiteren entscheidenden Schritt bei der Optimierung unseres DTF-Portfolios vollzogen, um unseren Kunden mehr Leistung in den Bereichen bieten zu können«, sagt Arjen Evertse, Director of Sales bei Mimaki Europe. »Mit verbesserten Tintenfunktionen und der Unterstützung längerer, unterbrechungsfreier Produktionsläufe helfen wir Druckdienstleistern dabei, ihre Effizienz zu steigern, die Komplexität ihrer Betriebsabläufe zu reduzieren und ihre DTF-Anwendungen sicher zu skalieren.«

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