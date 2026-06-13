Dscoop Edge Slovenia mit Fokus auf Wachstum

Bis zur Abschlussparty der Dscoop loteten Druckunternehmer, Produktionsleiter, Vertriebs- und Marketingfachleute, IT-/Datenexperten, Branchenpartner und Grafikdesign-Studenten neue Möglichkeiten für Wachstum, Innovation und Zusammenarbeit aus. Der Austausch von Ideen sind wichtiger denn je, da die Druckbranche mit steigenden Kosten, Personalengpässen, sich rasch wandelnden Kundenerwartungen und den zunehmenden Auswirkungen von KI auf nahezu jeden Aspekt der Branche und des Wachstums zu kämpfen haben.

»Dieses Netzwerk von Fachkollegen arbeitet gemeinsam daran, Lösungen für die Herausforderungen und Chancen von heute und morgen zu finden. Wir hatten nicht vor, in Europas ‚Best Creative City‘ zu sein, aber heute fühlt es sich für diese Gemeinschaft genau richtig an«, sagt Peter van Teeseling, Geschäftsführer von Dscoop. Wirkungsvolle Weiterbildung standen im Mittelpunkt des Programms. Die Hauptredner der Veranstaltung sprachen drei Themen an, die Dscoop-Mitglieder durchweg als entscheidend für zukünftiges Wachstum identifizieren: KI, Kultur und Innovation. Der Futurist Christian Kromme, die Bestsellerautorin Erin Meyer und der Innovationsexperte Peter Hinssen brachten jeweils eine einzigartige Perspektive ein, wie Teams sich anpassen und erfolgreich sein können.

»Eine einzige Schulung kann eine neue Strategie anstoßen. Ein Gespräch auf dem Flur kann ein Problem lösen, mit dem man sich seit Monaten herumschlägt. Eine Diskussion mit einem Partner kann die Tür zu neuen Möglichkeiten und Chancen öffnen«, sagte James Nilles, Geschäftsführer von etikett.de, Teil von CCL Industries, und Vorstandsvorsitzender von Dscoop EMEA. »Deshalb investieren Menschen Zeit in Veranstaltungen wie Edge – denn der Mehrwert entsteht oft aus unerwarteten Momenten und Interaktionen.«

Technologie, Innovation und praktische Entdeckungen

Die Solutions Showcase der Veranstaltung präsentiert die neuesten Druckmaschinen, Software, Automatisierungs-, Workflow- und Weiterverarbeitungslösungen. 29 der ganzjährigen Partner von Dscoop demonstrieren dort Tools, die Druckereien dabei helfen, zu skalieren und intelligenter zu arbeiten. Der Bereich ist voller Live-Demonstrationen, Geräte, Gespräche und praktischer Erkundungen neuer Tools und Technologien. Zu diesen Partnern gehört HP, das hier mit einem Expertenteam vor Ort ist, um Kunden auf ihrem Weg in die Zukunft des Digitaldrucks zu schulen, zu inspirieren und zu unterstützen.

Die Teilnehmer konnten im »Solutions Showcase« die Digitaldruckmaschinen HP Indigo 18K und HP Indigo 200K live in Betrieb sehen und gleichzeitig mehr über die neuesten Innovationen von HP in den Bereichen Workflow-Automatisierung, KI und vernetzte Produktion erfahren. Zu den Highlights zählen HP Nio, ein KI-gestützter Assistent, der Druckdienstleistern helfen soll, intelligenter und schneller zu arbeiten; HP PrintOS Order Flow, eine vernetzte Lösung für die Auftragsannahme und -verwaltung, die HPs Vision des Nonstop Digital Printing unterstützt; sowie neue Weiterentwicklungen im gesamten HP PageWide- und Indigo-Portfolio, die auf die Verbesserung von Produktivität, Flexibilität und Rentabilität abzielen.

»Die Gespräche zeigen genau, warum Communities wie Dscoop so wichtig sind«, sagte Haim Levit, Senior Vice President und Division President, HP Graphics Solutions Business. »Nonstop Digital Printing ist der neue Standard in der Produktion – Produktivität wird dabei an konsistenter verkaufsfähigen Produkten und höherer Rentabilität gemessen. Genau das brachten wir zur Dscoop Slowenien. Wir zeigten, wie diese Vision das gesamte Produktionsökosystem verändert: von der starken Marktdynamik der HP Indigo 7K+, die nur drei Monate nach ihrer Vorstellung verfügbar ist, bis hin zum innovativen Value Pack der HP Indigo 18K, der vielseitigsten B2-Plattform von Indigo. Wir erweitern zudem unser Workflow-Ökosystem mit dem HP PrintOS Order Flow sowie der kürzlich angekündigten Zusammenarbeit mit MoviĜo-Robotern. In Kombination mit KI-gestützten Tools tragen sie dazu bei, die Druckleistung zu stabilisieren. Gleichzeitig sind Druckdienstleister in der Lage, schnellere Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig können Druckdienstleister eine höhere Anzahl an Aufträgen bearbeiten, um den anhaltenden Arbeitskräftemangel zu bewältigen – und das bei niedrigeren Ausfallzeiten und schnellerer Lieferung.«

Weltweite Einführung der HP Indigo 7K+

Nach ihrer Vorstellung auf der Dscoop Edge Rockies vor nur drei Monaten ist die HP Indigo 7K+ nun weltweit verfügbar. Sie baut auf der erfolgreichsten A3-Digitalplattform von HP Indigo auf. Die HP Indigo 7K+ unterstützt Druckdienstleister dabei ihre Abläufe zu vereinfachen, gleichzeitig aber die Wirtschaftlichkeit sowie die Produktionsflexibilität zu verbessern.

Der neue Eco-Druck- und ein Vierfarbdruckmodus, der eine dünnere Tintenschicht verwendet, ermöglicht niedrigere Betriebskosten bei gleichbleibend guter Druckqualität. Nach umfangreichen Beta-Tests mit Kunden in Nordamerika und Europa berichteten diese, dass zwischen 40 Prozent und 60 Prozent1 der Aufträge für den Druck im Eco-Modus geeignet waren. Dies trug direkt zu höherer Nachhaltigkeit und Rentabilität bei.

HP Indigo 18K Value Pack bietet neue Anwendungsmöglichkeiten

HP Indigo kündigte exklusiv für bestehende Kunden der HP Indigo 15K, die ihre Kapazitäten erweitern möchten, außerdem das neue HP Indigo 18K Value Pack an. Die HP Indigo 15K vereinfacht damit die Benutzererfahrung und verbessert die Zuverlässigkeit. Ein neues, verbessertes One-Shot-Duplex-Kit für dickere Medien unterstützt Substrate bis zu 600 Mikrometern. Die neuen Funktionen für dickeres Material ermöglichen es Kunden, neue, profitable Druckanwendungen zu erschließen. Dazu gehören beispielsweise Sammelkarten oder Anhängeetiketten sowie die Produktion von Luxus-Faltschachteln.

Auf dem Erfolg der HP PageWide T4250 HDR aufbauen

Der 42-Zoll-Drucker (106 cm) HP PageWide T4250 HDR, der 2025 auf den Markt kam, bietet hohe digitale Produktivität kombiniert mit Offset-ähnlicher Qualität bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 244 m/min (800 fpm). Die Digitaldruckmaschine liefert eine hohe Qualität und Anwendungsvielfalt. Gleichzeitig reduziert sie nachhaltig Abfall und Energieverbrauch. HP stellt jetzt eine neue Konfiguration für Verlagsanwendungen vor, die dieselbe hohe Leistung mit geringerem Energieverbrauch, kleinerer Stellfläche und niedrigeren Investitionskosten bietet. »Wir wollen unseren Kunden aus der Verlagsbranche dabei unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Die neue T4250 HDR-Konfiguration ist die richtige Druckmaschine, um Offset-Qualität mit allen Vorteilen des Digitaldrucks zu liefern«, so Barbara McManus, VP und GM, HP PageWide.

Nonstop-Digitaldrucks mit autonomen mobilen Robotern skalieren

HP automatisiert seine Abläufe über die Software hinaus bis in die Produktion. Nachdem HP Anfang des Jahres die Reseller-Vereinbarung mit MoviĜo unterzeichnete, integriert HP die autonomen mobilen Roboter (AMRs) des Unternehmens in die HP Indigo- und HP PageWide-Workflows. Die AMRs automatisieren den Materialtransport zwischen den Produktionsstufen und helfen Dienstleistern dabei, manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Transparenz im Betrieb zu verbessern. Die Mitarbeiter können sich so in zunehmend vernetzten Produktionsumgebungen auf die Druckproduktion konzentrieren.

HP PrintOS Order Flow

HP erweitert sein IPSS-Ökosystem um HP PrintOS Order Flow, einer produktionsreifen Auftragsmanagement-Lösung, die einen fragmentierten Auftragseingang verhindert. HP PrintOS Order Flow vereint MIS-, Marktplatz-, Marken- und API-gesteuerte Aufträge in einem einzigen automatisierten Workflow. Die Anwendung leitet validierte Aufträge direkt an die richtige Produktionsumgebung weiter – entweder an HP Site Flow, direkt an DFE oder ein anderes nachgelagertes System. Es bietet Druckdienstleistern eine zentralisierte Steuerung über alle Kanäle hinweg und lässt sich ohne zusätzliche Komplexität skalieren. Die Lösung ist voraussichtlich ab Anfang 2027 verfügbar.

»Auf der Drupa 2016 haben wir mit PrintOS die Vision der Intelligent Factory vorgestellt. Zehn Jahre Daten, Erkenntnisse und Produktionsintelligenz später bauen wir auf dieser Basis eine Weise auf, die sonst niemand in dieser Branche bieten kann“, erklärt Diana Pascual Soldevilla, General Manager, HP Industrial Print Software and Solutions. „Jede neue Funktion knüpft an die nächste an, von der Auftragserfassung über die Produktionskoordination bis hin zur intelligenten Automatisierung. Druckdienstleister sind somit in der Lage, ihren Workflow selbst zu steuern, Mehrwerte zu nutzen und nach ihren eigenen Vorstellungen zu wachsen.“

Vision des Nonstop-Digitaldrucks durch KI und Automatisierung vorantreiben

HP erweitert HP Site Flow kontinuierlich um neue Funktionen, die Druckdienstleistern dabei unterstützen, ihre Produktion zu skalieren, neue Markenbeziehungen schneller zu etablieren und verbesserte Analysen für intelligentere Entscheidungen im gesamten Produktionsbereich zu nutzen. HP Site Flow ist nun in die komplett überarbeitete HP PrintOS Mobile App integriert und stützt sich dabei auf zehn Jahre praktischer Erfahrung an Tausenden von Produktionsstandorten weltweit.

Ab September 2026 integriert HP seinen KI-gestützten Begleiter für das Workflow-Management HP Nio in HP Site Flow. Produktionsteams erhalten damit über natürliche Sprache sofortigen Zugriff auf Auftragsstatus, Durchsatzdaten und SLA-Einblicke. Es gibt keine Dashboards und auch keine Verzögerungen – nur schnellere, intelligentere Entscheidungen, wenn es darauf ankommt.

Durch die Zusammenarbeit mit GoMake vereinfacht HP die RFQ- und Angebotsprozesse. Druckdienstleister sind damit in der Lage, manuelle Schritte zu reduzieren und Aufträge effizienter in die Produktion zu bringen. »Die Lücke zwischen dem Eingang einer Kundenanfrage und dem Start eines Auftrags in der Druckmaschine war immer der Punkt, an dem Druckdienstleister Zeit, Margen und Vertrauen verlieren. Durch unsere Partnerschaft mit HP ermöglichen wir jedem Druckdienstleister, die Angebotserstellung, Kundenfreigaben und die Druckvorstufe zu optimieren und den Prozess von der Anfrage bis zur Produktion in weniger als zehn Minuten abzuschließen«, so Aous Mansour, CEO von GoMake.