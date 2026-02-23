drupa 2028: Neuer Markenauftritt als Impuls für vernetzte Printing Solutions

Zentrales Element des Erscheinungsbildes ist ein symbolisch eingesetztes Key Visual: der Oktopus. Er steht für Vernetzung, Intelligenz, Agilität und Resilienz sowie für die gleichzeitige Beherrschung komplexer Prozesse. Damit verweist er auf eine technologische Realität, in der Printing Solutions zunehmend als integrierte Systeme gedacht werden, einschließlich anspruchsvoller Anwendungen im Packaging-Umfeld. Prozesse greifen ineinander, Workflows sind vernetzt, Effizienz entsteht aus dem Zusammenspiel von Hardware, Software, Materialien und automatisierten Anwendungen.

»Die drupa 2028 wird eine drupa wie nie zuvor«, sagt Dr. Andreas Pleßke, Vorsitzender des drupa-Komitees. »Wir setzen neue Maßstäbe darin, wie technologische Entwicklungen, Anwendungen und Märkte eingeordnet und zusammengeführt werden – ein Anspruch, der sich konsequent auch im neuen Markenauftritt widerspiegelt.«

»drupa. dive into the unseen« als kommunikatives Leitbild

Der Slogan »drupa. dive into the unseen« greift diesen Ansatz auf und lenkt den Blick auf Entwicklungen, deren Bedeutung sich häufig erst im Gesamtzusammenhang erschließt – etwa durch das Zusammenspiel von Technologien, Prozessen und Anwendungen entlang der Wertschöpfungskette. Der Slogan steht damit für eine lösungsorientierte Einordnung technologischer Innovationen, jenseits einzelner Produkte oder kurzfristiger Effekte.

»Der Slogan bringt auf den Punkt, wofür die drupa steht: für Visionen, Wissenstransfer und Orientierung in einer zunehmend komplexen technologischen Landschaft«, sagt Sabine Geldermann, Director drupa, Portfolio Print Technologies der Messe Düsseldorf. »Er unterstreicht den Anspruch und die Haltung der drupa, Zukunftsthemen und technologischen Fortschritt nicht isoliert darzustellen, sondern sie im Kontext von Markt, Anwendung und Wertschöpfung verständlich einzuordnen.«

Wie die drupa 2028 Orientierung für morgen schafft

Vor diesem Hintergrund führt die drupa 2028 erstmals eine neue Erlebnisarchitektur ein. Inhalte, Anwendungen sowie Formate für Austausch, Kollaboration und Vernetzung werden künftig entlang klar definierter thematischer Cluster gebündelt. So werden technologische Entwicklungen nachvollziehbar strukturiert. Die Architektur dient dabei als gemeinsamer Ordnungsrahmen für Aussteller, Besucher und Medien.

Weiterführende Informationen zur Markenstory, zur Erlebnisarchitektur und zur inhaltlichen Ausrichtung der drupa 2028 finden sich unter www.drupa.de/neuedrupa.

Die nächste drupa findet vom 9. bis 17. Mai 2028 in Düsseldorf statt.

www.drupa.de