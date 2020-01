drupa 2020: Die neue Speedmaster-Generation ist da!

Die neue Speedmaster-Generation startet bereits ab April 2020 mit fast allen Modellreihen in Serie. Alle Speedmaster-Generation drupa 2020 Modelle sowohl im Klein,- Mittel- und Großformat werden standardmäßig mit den neuen Push to Stop-Funktionalitäten und mit einer Cloud-Anbindung ausgestattet sein. Damit genießen alle Kundengruppen das stetig wachsende Angebot von cloudbasierten Softwarelösungen und können auch von künftigen Entwicklungen profitieren.

„Mit diesen gesamtheitlichen Maßnahmen können unsere Kunden zur drupa 2020 den nächsten Schritt hin zu einer deutlich höheren Produktivität und Prozesssicherheit gehen. Wir sehen unsere Prognose von der drupa 2016 bestätigt, nach der die Branche ihre Produktivität bis ins Jahr 2026 verdoppelt haben wird, und Push to Stop ist der Schlüssel hierzu,“ erklärt Rainer Wolf, Leiter Produktmanagement Sheetfed bei Heidelberg. „Wir werden auf der drupa 2020 jede Menge technische Neuerungen zeigen, die konkrete Probleme unserer Kunden lösen und Automatisierungslücken schließen. Interessante Innovationen im Bereich intelligenter Assistenzsysteme und KI zeigen eindrucksvoll, was heute schon möglich ist und wo die Entwicklung in den kommenden Jahren hingehen wird. Konsequenterweise denken wir hierbei auch über die Druckmaschine hinaus, beispielsweise im Bereich der Druckplattenlogistik.“

Vollautomatische Druckplattenlogistik „Plate to Unit“

Auf der drupa 2020 zeigt Heidelberg einen weiteren Meilenstein im Bogenoffsetdruck – die vollautomatische Druckplattenlogistik. Dabei werden die Druckplatten vollautomatisch im richtigen Plattenwechselschacht bereitgestellt und die benutzten Platten entfernt – nur so ist eine dauerhaft konstant hohe Produktivität bei Kleinauflagen möglich. Neben der Entlastung für den Bediener steigt die Prozesssicherheit, denn Beschädigungen durch das Plattenhandling werden systematisch minimiert. Dadurch erhöht sich die Zuverlässigkeit des Plattenwechsels, und das Risiko sinkt, durch Kratzer auf der Platte Makulatur zu erzeugen. „Es nützt wenig, nur die reine Geschwindigkeit der Druckmaschine zu erhöhen,“ erläutert Rainer Wolf. „Das wäre so, als ob man im Stau steht und erwartet, dass ein schnelleres Auto das Problem löst. Optimierte, aufeinander abgestimmte Gesamtprozesse sind viel effektiver, um die Produktivität nachhaltig zu erhöhen – sie lösen den Stau auf und sorgen für kontinuierliche planbare Produktivität auf höchstem Niveau. Genau hier liegt unser Fokus.“

Zunehmende Auftragskomplexität

„Heidelberg thematisiert auf der drupa 2020 die zunehmende Auftragskomplexität im Drucksaal mit den gleichzeitig steigenden Anforderungen an die Bedienerqualifikation und verbesserte Produktivität. Neben erhöhten Leistungen der Druckmaschine selbst gewinnen in diesem Umfeld zunehmend softwaregestützte Anwendungen, intelligente Nutzerführung und autonome Prozesse eines integrierten Lösungssystems – oder wie wir sagen „Smart Print Shop“ – für die Wettbewerbsfähigkeit des Druckbetriebs weiter an Bedeutung,“ erklärt Prof. Dr. Ulrich Hermann, Vorstand Lifecycle Solutions und Chief Digital Officer bei Heidelberg. „Heidelberg liefert dabei nicht nur die maßgeschneiderte Technologie, von Equipment über Software bis hin zu Verbrauchsgütern, sondern zusätzlich Performance Services, die auf die Leistungssteigerung des Gesamtsystems unserer Kunden abzielen. Mit neuen Services, wie Heidelberg Subscription, sorgen wir nicht nur für die optimale Technik, sondern auch für die verfügbare Produktivität unserer Kunden. Das bringt Planungssicherheit und schafft für Druckereien den notwendigen Freiraum, sich verstärkt der Marktbearbeitung und Angebotsinnovation zu widmen.“

Smart Print Shop: Einfach zu bedienen und hoch produktiv

Die Industrialisierung in den Druckbetrieben wächst und damit auch die Forderung nach immer besser integrierten und digital gesteuerten Prozessen – von der Erstellung über die Produktion bis hin zur Auslieferung an den Endkunden. Immer mehr Aufträge sollen innerhalb kürzester Zeit abgewickelt werden. Weiterhin sucht die Branche nach qualifizierten Fachkräften, die mit diesen steigenden Herausforderungen umgehen können. Hier bietet die Digitalisierung der Bedienung und der Prozesse weitreichende Produktivitätspotenziale. Heidelberg hat bereits auf der drupa 2016 den Smart Print Shop und die innovative Bedienphilosophie Push to Stop vorgestellt. Dies wurde konsequent weiterentwickelt und erreicht durch weitere Automatisierung und viele intelligente Assistenten zur drupa 2020 ein neues Level. Mit der neuen Speedmaster drupa 2020 Generation und dem Druckereiworkflow Prinect erschließt sich für den Offsetdruck eine neue Dimension der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit.

drupa 2020 an zwei Standorten

Zur drupa 2020 wird Heidelberg sein gesamtes Portfolio an Innovationen präsentieren, die Verpackungs-, Werbe- und Etikettendrucker inspirieren sollen, ihre Potenziale zu entfalten – seien es Großbetriebe oder kleinere Druckereien. In Düsseldorf wird die digitale Transformation der Printmedien-Industrie mit durchgängigen Lösungen bis hin zum Heidelberg Ökosystem gezeigt. Parallel werden den Kunden in Wiesloch-Walldorf an ausgewählten Tagen der funktionierende Smart Print Shop der nächsten Generation und das umfassende Portfolio an Produkten und Anwendungen präsentiert.