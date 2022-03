Druckerei Wograndl hebt Produktivität auf ein neues Niveau

Die Druckerei Wograndl betreut aktuell 700 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen – vom ortsansässigen Handwerker bis zum Industrieunternehmen und der öffentlichen Hand. Der Wettbewerb sei gerade der Ost-Region – Wien, Niederösterreich und Burgenland – sehr ausgeprägt, was sich auch in den am Markt erzielbaren Preisen widerspiegle. »Die Herausforderung ist es, selbst bei diesem Preisniveau etwas zu verdienen – und das tun wir auch«, versichert der Geschäftsführer Jochen Wograndl durchaus selbstbewusst.

Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Unternehmen bei Investitionen keine Abstriche beim Leistungsversprechen eines Herstellers in Kauf nimmt. »Wir erwartet uns bei jeder Anschaffung, dass wir bei allen Aufträgen die maximale Produktivität erreichen. Da gehen wir keine Kompromisse ein», versichert Wograndl. Und so war es dann auch bei dem Prinova Sammelhefter.

In der gesamten Produktion verfügt die Druckerei über redundante Systeme, um seinen Kunden eine hohe Produktionssicherheit zu bieten. Um diese aufrecht zu erhalten, musste ein in die Jahre gekommener Sammelhefter der Serie ST300 von Heidelberg ersetzt werden. Gerade die Besorgung von Ersatzteilen stand oft auf wackeligen Beinen und war auch mit einem hohen Zeitaufwand verbunden.

Aufgrund des attraktiven Preis-Leistungsverhältnis hat sich Jochen Wograndl für die Investition in den Sammelhefter Prinova entschieden. Er erzielt eine Taktrate von 9000 Exemplaren pro Stunde und ist mit acht Einzelanlegern und einem Umschlaganleger konfiguriert. «Für uns ist der Prinova eine Investition in die Zukunft, um die Produktion langfristig technisch als auch qualitativ abzusichern», versichert der Geschäftsführer. Dank innovativer Einzelanleger sei er in kürzester Zeit umgerüstet und damit ideal für Shortruns, aber auch prädestiniert für mittlere Auflagen. Jochen Wograndl spricht in diesem Zusammenhang von 10 bis 15 Minuten für einen kompletten Auftragswechsel.

Bis es soweit war musste jedoch ein paar Anlaufschwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden. «Das bei einer Installation technische Probleme auftreten können, war für uns nichts Neues. Entscheidend ist wie ein Hersteller mit so einer Situation umgeht», betont der Geschäftsführer. Es habe zwar etwas gedauert, bis die Probleme lokalisiert waren, aber dann hat Müller Martini ein Problem nach dem anderen nach einem straffen Zeitplan ausgeräumt. Und jetzt läuft der Prinova genauso, wie es sich Jochen Wograndl vorgestellt hat: Maximale Produktivität über alle Formaten und Grammaturen hinweg.

Druckerei Wograndl