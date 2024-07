Druckerei Sandler kauft CTP-System von Kodak im Doppelpack

Bei Sandler werden zwei Plattenbelichter in der Version T Speed Plus zwei Magnus Q800 Systeme aus dem Jahr 2016 ersetzen. Die neuen Plattenbelichter bieten mit einem Durchsatz von jeweils bis zu 84 Platten pro Stunde eine um 40 % höhere Produktivität als die bisher verwendeten Modelle. Damit bei dieser hohen Geschwindigkeit ein kontinuierlicher Plattennachschub über längere Zeit ohne manuelle Eingriffe gewährleistet ist, erhält einer der neuen Plattenbelichter einen Mehrpalettenlader (MPL) für zwei Paletten mit jeweils bis zu 1.500 Platten. Ein Einzelpalettenlader wird den anderen Magnus Q800 mit Platten versorgen. Nach der Inbetriebnahme der neuen CTP-Systeme werden die Druckvorstufenprozesse und die Plattenbebilderung weiterhin über die Prinergy Workflow-Plattform von Kodak gesteuert.

Die seit 1982 bestehende Druckerei ist überregional für hochwertigen Akzidenzdruck, Verpackungs-/Faltschachteldruck sowie personalisierte Druckerzeugnisse und Lettershop-Dienstleistungen bekannt. Vielfältige Veredelungsmöglichkeiten vervollkommnen das Leistungsangebot. Sandler verfügt über drei Bogenoffsetmaschinen mit insgesamt 32 Druck- und Lackwerken in der B1-Formatklasse und verbraucht jährlich rund 90.000 Druckplatten.

»Aufgrund unserer positiven Erfahrungen mit der Qualität, Produktivität und Zuverlässigkeit der Magnus CTP-Systeme war unsere wiederholte Investitionsentscheidung zugunsten von Kodak folgerichtig. Der deutlich höhere Durchsatz der neuen Magnus Q800 Plattenbelichter gibt uns den nötigen Spielraum, um angesichts der gesunkenen Auflagen mehr Platten in kürzerer Zeit herzustellen«, sagt Hannes Sandler, Geschäftsführer der Sandler Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. „Außerdem entspricht die MPL-Automatisierung unserer Strategie, in allen Produktionsbereichen die Automatisierung und den Einsatz von Robotik voranzutreiben, um die Produktivität zu steigern und die körperliche Arbeitsbelastung unserer Beschäftigten zu verringern.«

Mario Klossner, Kodak Print Solution Sales Specialist mit Zuständigkeit für Österreich und die Schweiz, erklärt dazu: »Wir freuen uns, dass die Druckerei Sandler erneut Hochleistungs-CTP-Technologie von Kodak gewählt hat. Mit den beiden Magnus Q800 T-Speed Plus in Kombination mit den Palettenladern holt sich das Unternehmen eine CTP-Lösung ins Haus, die in puncto Produktivität und Automatisierung unerreicht ist.« Die Installation der beiden neuen KODAK Plattenbelichter bei Sandler ist für den Herbst 2024 geplant.

www.sandler.at