Druckerei Roser GmbH arbeitet künftig mit Paginanet

Die Druckerei Roser GmbH beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und positioniert sich vor allem in der konsequent gelebten ökologischen Ausrichtung. Das Unternehmen gründete Österreichs erste privatwirtschaftlich initiierte Energiegemeinschaft. Seit Jahren arbeitet der Betrieb zudem daran, ökologische Standards in allen Bereichen mitzudenken.

Da Paginanet wie ein Cockpit funktioniert, können von dort, alle administrativen Bereiche gebündelt und gesteuert werden. Die Mitarbeitenden werden mit dem System Vor- und Nachkalkulationen vornehmen, die Materialwirtschaft steuern und alle finanziellen Aufgaben abwickeln. Die für Roser-Kunden neben dem Offset- und Digitaldruck sehr wichtigen Unternehmensbereiche Logistik, Kommissionierung und Sonderdienstleistungen werden zudem über das Programm organisiert. Um die Mitarbeitenden Stück für Stück an die neue Software heranzuführen, ist eine sukzessive Erweiterung der Funktionalitäten geplant. Markus Cavagno: »Unser Ziel ist es, die Digitalisierung weiter zu vertiefen, ohne dabei unseren Kern aus den Augen zu verlieren: verantwortungsvolles Wirtschaften, regionale Verwurzelung, Mitarbeiterbindung und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten.«

Bevor Markus Cavagno bei Roser startete, war er in einem Konzern zunächst für Printbeschaffung und -produktion, später für den gesamten Zentraleinkauf in Österreich verantwortlich. Dadurch verfügt er über tiefgehende Erfahrung in Prozessabläufen sowie Auswahl- und Einkaufsprozessen. Cavagno: »Eine wichtige Rolle bei unserer Entscheidung spielte die Frage, ob Anbieter und Unternehmen wirklich zusammenpassen. Am Ende hatten wir das Gefühl, dass unsere Erwartungen hier am besten von Paginanet erfüllt werden. Es wurden die richtigen Fragen gestellt – vor allem aber zeigte sich, dass unser Geschäft und unsere internen Prozesse verstanden und sinnvoll mit den spezifischen Anforderungen der modernen Druckindustrie verknüpft wurden.«