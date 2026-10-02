Transformation bedeutet mehr als Digitalisierung

Die Welt Der Kommunikation verändert sich rasant – und mit ihr die Anforderungen der Unternehmen. Digitale Kommunikation gewinnt an Bedeutung, Prozesse werden zunehmend automatisiert und Lösungen immer stärker in bestehende Systeme integriert. Für VENDO bedeutet diese Entwicklung jedoch weit mehr als Digitalisierung. Das Geschäftsmodell entwickelt sich weiter: weg vom einzelnen Druckauftrag, hin zu integrierten Lösungen, durchgängigen Prozessen und langfristigen Kundenbeziehungen.

»Druck ist unsere Herkunft, Kommunikation ist unser Geschäft. Darin wollen wir kontinuierlich besser werden und uns konsequent entlang der Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden weiterentwickeln«, sagt Florian Wollner, Geschäftsführer von VENDO und enve print services.

Ein Prozess. Mehrere Kanäle.

VENDO begleitet den gesamten Kommunikationsprozess – von der Datenaufbereitung über die digitale und physische Kommunikation bis hin zur Zustellung. Ein wesentliches Zukunftsfeld sind dabei nahtlose und zunehmend automatisierte Prozesse, die tief in die bestehenden Systeme der Kunden und Kundinnen integriert werden. Entscheidend ist nicht, möglichst viele Kommunikationskanäle anzubieten, sondern diese intelligent miteinander zu verbinden. Denn für VENDO ist klar:

Unsere Zukunft ist nicht papierlos, sondern kanaloffen.

Print und physische Kommunikation werden deshalb auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Nicht jede Zielgruppe ist über digitale Kanäle gleichermaßen erreichbar und nicht jede Kommunikation erzielt digital dieselbe Wirkung oder Verbindlichkeit. Omnichannel bedeutet für VENDO daher: ein Prozess, mehrere Kanäle und ein durchgängiger Nachweis. Je nach Zielgruppe, Anlass und Anforderungen kann Kommunikation digital, physisch oder als intelligente Kombination aus beidem erfolgen.

Print bleibt – seine Rolle entwickelt sich weiter

Die Transformation bedeutet keineswegs den Abschied vom Papier. Vielmehr verändert sich die Rolle von Print innerhalb eines zunehmend vernetzten Kommunikationsprozesses. Aus dem einzelnen Druckprodukt wird ein Bestandteil einer umfassenden Lösung. Daten, Systeme, Automatisierung, Produktion und Zustellung greifen ineinander. Genau hier verbindet VENDO seine langjährige Produktionskompetenz mit digitalen Lösungen und neuen Services – und entwickelt bestehende Leistungen konsequent entlang der Anforderungen seiner Kunden und Kundinnen weiter.

Bestehendes stärken. Neue Geschäftsfelder entwickeln.

Gleichzeitig richtet Florian Wollner den Blick über das bestehende Geschäft hinaus. Wachstum soll dort entstehen, wo neue Geschäftsfelder zu den vorhandenen Kompetenzen von VENDO passen und die eigene Wertschöpfung sinnvoll erweitern. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele neue Leistungen anzubieten. Vielmehr sollen bestehendes Know-how, Produktion, Technologie und neue Lösungen gezielt miteinander verbunden werden. Digitale Kommunikation, automatisierte und systemintegrierte Prozesse sowie Omnichannel-Lösungen zählen dabei zu den zentralen Entwicklungsfeldern.

Eine strategische Ergänzung des Portfolios ist enve print services. Das Unternehmen ist auf Spezial- und Geschenkverpackungen spezialisiert und bietet zudem Lösungen für die Optikbranche. Teile der Produktion wurden bereits nach Vöcklabruck übernommen. VENDO bringt dabei seine Fertigungskompetenz ein und erweitert gleichzeitig die eigene Wertschöpfung. So entstehen zusätzliche Möglichkeiten, vorhandenes Know-how in neuen Geschäftsfeldern einzusetzen und weiterzuentwickeln.

Entwicklung braucht eine Hands-on-Mentalität

Technologie, Automatisierung und neue Geschäftsfelder sind jedoch nur ein Teil der Transformation. Für Florian Wollner spielt auch die Unternehmenskultur eine zentrale Rolle. Hands-on-Mentalität, lösungsorientiertes Denken und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sollen die weitere Entwicklung prägen.

»Am Beginn jeder Veränderung stehen für mich die Menschen – und damit das gesamte VENDO-Team.«

Neue Ideen sollen nicht nur diskutiert, sondern konsequent weiterentwickelt und in zukunftsfähige Geschäftsmodelle übersetzt werden. Gemeinsam soll VENDO ausgehend von den Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen weiterentwickelt werden. Denn Transformation entsteht nicht durch eine einzelne Person oder eine Strategie auf dem Papier. Sie braucht Engagement, Eigeninitiative, klare Orientierung und den Mut, neue Wege zu gehen.

Das Ziel ist klar: VENDO Schritt für Schritt vom klassischen Druckunternehmen zu einem Kommunikations-, Prozess- und Lösungsanbieter weiterzuentwickeln – mit starken Kompetenzen in der Produktion, einem wachsenden digitalen Leistungsportfolio und dem Anspruch, neue Geschäftsfelder konsequent zu erschließen.

Mit starken Wurzeln im Print – und einem klaren Blick auf die Kommunikation von morgen.

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